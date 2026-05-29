user icon
icon

Doornbos ziet Verstappen Indy-500 wegwuiven: "Max noemde mij gek"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Doornbos ziet Verstappen Indy-500 wegwuiven: "Max noemde mij gek"

Robert Doornbos heeft vol bewondering teruggeblikt op het optreden van Max Verstappen tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De voormalig Formule 1-coureur noemt de Nederlander een uitzonderlijk talent en denkt dat Verstappen in zowat alles met vier wielen succesvol kan zijn. Tegelijkertijd onthulde Doornbos ook dat één groot carrièredoel definitief van tafel lijkt voor de Red Bull-coureur.

Verstappen maakte indruk tijdens zijn debuut op de legendarische Nordschleife. In zware omstandigheden, met regen, duisternis en lage temperaturen, reed de Limburger volgens Doornbos alsof hij al jaren ervaring had in de GT3-klasse. Alleen technisch malheur hield Verstappen uiteindelijk van een mogelijke zege.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei
 Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

18 mei

Doornbos haalt bijzondere Lauda-herinnering op

In de The Pit Talk Podcast moest Doornbos denken aan een bijzondere ervaring die hij zelf op de Nürburgring beleefde met de legendarische Niki Lauda. “We mogen het ook wel even over de 24 uur van de Nürburgring hebben. Max kan echt álles rijden met vier wielen. Volgens mij wint hij zelfs in een winkelkarretje”, lachte de analist. “Hij stapte zomaar een compleet nieuw kampioenschap binnen op een van de moeilijkste circuits ter wereld.”

Doornbos vertelde vervolgens hoe hij ooit zelf over de Nordschleife reed met Lauda achter het stuur van een huurauto. “Ik zat ooit achterin bij Niki, samen met zijn zonen. Hij kende dat circuit natuurlijk door en door”, blikte hij terug. “Ik weet nog dat hij onderweg zei: ‘Fantastisch circuit dit, maar ik weet niet meer zeker of deze bocht vol gas is.’ Vervolgens vloog hij richting een blinde bocht alsof het niks was. Ik hield me stevig vast en vroeg me serieus af of die huurauto het zou overleven. In sommige bochten reden we dik boven de 200 kilometer per uur. Dat blijft een geweldige herinnering aan een echte legende.”

Verstappen zet streep door Triple Crown-droom

Waar Verstappen wel openlijk droomt van deelname aan de 24 uur van Le Mans, verwacht Doornbos niet dat de Nederlander ooit voor de beroemde Triple Crown gaat. De Indy 500, normaal het sluitstuk van die unieke prestatie, ziet Verstappen namelijk absoluut niet zitten.

“Hij is daar heel duidelijk in geweest: de Indy 500 is niks voor hem”, onthulde Doornbos. “Hij vindt het simpelweg te gevaarlijk. Ik heb het hem ooit gevraagd en toen zei hij letterlijk dat ik gek was dat ik daar zelf aan meegedaan heb. Ook rallyrijden ziet hij niet zitten, ondanks het respect voor zijn vader. Dat is best opvallend, want Max neemt op de baan veel risico’s, maar voor hem voelt dat niet zo. In een Formule 1-auto of GT3-wagen heeft hij alles volledig onder controle.”

Doornbos wees daarbij ook op Verstappens opvallend kleine aantal crashes. “Wanneer zie je Max nou echt grote fouten maken? Bijna nooit”, stelde hij. “Eigenlijk herinner je je vooral Monaco in zijn eerste seizoen nog. Verder houdt hij die auto altijd onder controle en dat maakt hem juist zo bijzonder.”

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Robert Doornbos Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.280

    Te gevaarlijk, moet je vooral niet gaan willen rally rijden.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 12:49
  • The Wolf

    Posts: 921

    Laatste 10 jaar heeft Indycar toch flinke stappen gezet op gebied van veiligheid, liep voorheen altijd achter op F1. Het is niet meer zo gevaarlijk als in de tijd van Arie Bombarie Luyendijk. En gek.. tja ander soort risico's... 'gek' dacht ik ook toen ik Max 's nachts over de Nordschleife zag rijden. Denk dat gewoon het ovalracen niet echt Max z'n interesse heeft.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 13:20
  • Bertrand Gachot

    Posts: 688

    Dat is een bekend "grapje" tijdens de "taxi-ritten" (Nordschleife Touristenfahrten) op de Nordschleife. Ik had een paar jaar terug bij een bekende youtuber een rit geboekt, ik kende zijn filmpjes (en zijn grappen), maar je gaat toch twijfelen. Tip van Bertje, ook al heb je ervaring op andere circuits, heb je zelf voldoende ervaring in snelle wagens en rijden hoge snelheid; de nordschleife is geen grap, doe niet stoer (zoals ik) en vraag om het rondje op max 50 %. Ik stemde af op 75% in de bochten en 100 % op de "rechte" stukken, dat was te veel van het goede!

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 13:40
  • Bertrand Gachot

    Posts: 688

    Jammer trouwens dat Bobby-D van een boven modaal getalenteerd coureur, tot best aardig te pruimen F1 analist, is afgegleden tot "klassieke engnek" waarbij alles wat hij te melden heeft (uiteraard vaste name dropping "ik weet nog dat ik met Niki Lauda.....) in de eerste plaats tot ergernis leidt.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 13:45
  • Larry Perkins

    Posts: 65.331

    Een enorme onthulling weer van Doornbos: Max vindt de Indy 500 en rally's te gevaarlijk. Iets dat Max zelf al minstens tien keer in de media heeft geroepen. Zelfs mijn schoonmoeder wist het al, toen zij het hoorde heeft zij een dag haar gore, gare rapen laten staan...

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 13:53

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar