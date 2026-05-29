Robert Doornbos heeft vol bewondering teruggeblikt op het optreden van Max Verstappen tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De voormalig Formule 1-coureur noemt de Nederlander een uitzonderlijk talent en denkt dat Verstappen in zowat alles met vier wielen succesvol kan zijn. Tegelijkertijd onthulde Doornbos ook dat één groot carrièredoel definitief van tafel lijkt voor de Red Bull-coureur.

Verstappen maakte indruk tijdens zijn debuut op de legendarische Nordschleife. In zware omstandigheden, met regen, duisternis en lage temperaturen, reed de Limburger volgens Doornbos alsof hij al jaren ervaring had in de GT3-klasse. Alleen technisch malheur hield Verstappen uiteindelijk van een mogelijke zege.

Doornbos haalt bijzondere Lauda-herinnering op

In de The Pit Talk Podcast moest Doornbos denken aan een bijzondere ervaring die hij zelf op de Nürburgring beleefde met de legendarische Niki Lauda. “We mogen het ook wel even over de 24 uur van de Nürburgring hebben. Max kan echt álles rijden met vier wielen. Volgens mij wint hij zelfs in een winkelkarretje”, lachte de analist. “Hij stapte zomaar een compleet nieuw kampioenschap binnen op een van de moeilijkste circuits ter wereld.”

Doornbos vertelde vervolgens hoe hij ooit zelf over de Nordschleife reed met Lauda achter het stuur van een huurauto. “Ik zat ooit achterin bij Niki, samen met zijn zonen. Hij kende dat circuit natuurlijk door en door”, blikte hij terug. “Ik weet nog dat hij onderweg zei: ‘Fantastisch circuit dit, maar ik weet niet meer zeker of deze bocht vol gas is.’ Vervolgens vloog hij richting een blinde bocht alsof het niks was. Ik hield me stevig vast en vroeg me serieus af of die huurauto het zou overleven. In sommige bochten reden we dik boven de 200 kilometer per uur. Dat blijft een geweldige herinnering aan een echte legende.”

Verstappen zet streep door Triple Crown-droom

Waar Verstappen wel openlijk droomt van deelname aan de 24 uur van Le Mans, verwacht Doornbos niet dat de Nederlander ooit voor de beroemde Triple Crown gaat. De Indy 500, normaal het sluitstuk van die unieke prestatie, ziet Verstappen namelijk absoluut niet zitten.

“Hij is daar heel duidelijk in geweest: de Indy 500 is niks voor hem”, onthulde Doornbos. “Hij vindt het simpelweg te gevaarlijk. Ik heb het hem ooit gevraagd en toen zei hij letterlijk dat ik gek was dat ik daar zelf aan meegedaan heb. Ook rallyrijden ziet hij niet zitten, ondanks het respect voor zijn vader. Dat is best opvallend, want Max neemt op de baan veel risico’s, maar voor hem voelt dat niet zo. In een Formule 1-auto of GT3-wagen heeft hij alles volledig onder controle.”

Doornbos wees daarbij ook op Verstappens opvallend kleine aantal crashes. “Wanneer zie je Max nou echt grote fouten maken? Bijna nooit”, stelde hij. “Eigenlijk herinner je je vooral Monaco in zijn eerste seizoen nog. Verder houdt hij die auto altijd onder controle en dat maakt hem juist zo bijzonder.”