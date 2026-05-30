Audi heeft geen interesse in vastleggen Verstappen

Het team van Audi heeft geen interesse in de diensten van Max Verstappen, zo stelt Mattia Binotto. Verstappen wordt al weken in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar het Duitse team ziet zijn komst niet zitten. Binotto vindt Audi nog niet goed genoeg en hij is heel tevreden met zijn huidige coureurs.

Autogigant Audi debuteert dit jaar in de Formule 1. Ze hebben het team van Sauber volledig overgenomen, en staan dit jaar ook met eigen motoren op de grid. De eerste races verliepen niet vlekkeloos, maar coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto proberen er het beste van te maken. Toch blijven er geruchten bestaan, zoals die over Verstappen. Hij wordt al sinds de start van het seizoen in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull.

Trots op de line-up

Audi-CEO Mattia Binotto is heel tevreden met zijn huidige coureurs. In de eerder deze week gepubliceerde aflevering van de podcast Beyond the Grid, is hij duidelijk: "Over mijn coureurs kan ik kort zijn. We hebben een mix van ervaring en jong talent. Nico is heel erg makkelijk in de omgang. Hij is heel erg eerlijk, transparant, grappig en dat zonder enige vorm van politiek. Hij laat regelmatig zien het maximale uit de auto te kunnen halen. Kijk maar naar Silverstone vorig jaar, toen hij op het podium stond."

Ook Bortoleto mag rekenen op mooie woorden: "Aan de andere kant hebben we Gabriel, een jong talent dat zichzelf nog ontwikkelt en zich laat coachen. Het is een prima mix en ze gaan ook erg goed met elkaar om. Normaal is je teamgenoot je grootste concurrent, maar ze begrijpen dat onze uitdagingen op dit moment anders zijn. We willen het team ontwikkelen, zodat we in de toekomst voor de zeges kunnen gaan. Ze weten ook dat dat het moment wordt om met elkaar de strijd aan te gaan."

Verstappen naar Audi?

Binotto wil de line-up voorlopig nog niet gaan wijzigen, en hij heeft dan ook geen interesse in Verstappen: "We zijn geen onderdeel van die gesprekken. De reden daarvoor is dat we er als team gewoon nog niet klaar voor zijn. Hypothetisch gezien: als Max naar ons team zou vertrekken, dan moet je hem een stevig platform aanbieden waarop hij kan strijden om overwinningen."

'We hebben Verstappen niet nodig'

Binotto klopt zichzelf daarna op de borst: "Misschien hebben we een coureur als Verstappen in de toekomst ook helemaal niet nodig. Want zoals ik eerder al zei: ik ben erg blij met de coureurs die we nu hebben, dus laten we vooral rustig afwachten wat de toekomst voor ons in petto heeft. De coureurs hebben een meerjarig contract en ik ben heel blij met deze situatie."

  • Joeppp

    Posts: 8.615

    Fc almere heeft ook geen intresse in messi.

    • 30 mei 2026 - 09:46
  • Larry Perkins

    Posts: 65.360

    Altijd verstandig om niet naar iets te verlangen dat je nooit zult krijgen...

    • 30 mei 2026 - 09:58

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

