Hadjar ziet kansen voor Red Bull in Monaco: "Er zijn alleen maar positieve punten"

Hadjar ziet kansen voor Red Bull in Monaco: "Er zijn alleen maar positieve punten"

Isack Hadjar verwacht veel te kunnen behalen met Red Bull Racing in Monaco. De jonge teamgenoot van Max Verstappen ziet een verbeterde Red Bull in Canada en hoopt de goede lijn door te kunnen trekken in Europa. 

De Franse Red Bull-coureur heeft nog geen optimale start beleeft bij Red Bull, maar lijkt langzaam zijn draai te vinden. Hij kwalificeerde in Canada als zevende, maar eindigde als vijfde en wist het Charles Leclerc, die als vierde einigde, aardig lastig te maken. 

Hadjar heeft momenteel nog moeite met de auto

Bij Talking Bull vertelt Hadjar over zijn ervaringen in de auto van Red Bull momenteel. De Fransman merkt dat de auto onwijs snel is, maar dat er nog enige verbeteringen in moeten komen om daadwerkelijk om de overwinningen te kunnen strijden. De Red Bull-bolide wordt sterker en dat is te merken aan de resultaten op de baan. Het weekend in Canada is dan ook het allerbeste weekend met 27 punten. 

"Ik had de snelheid wel te pakken, maar ik had het vooral lastig met mezelf. Om eerlijk te zijn was de auto wel heel snel, maar hij was wel lastig bestuurbaar", aldus de Franse teamgenoot van Verstappen. Hadjar claimt dat hij daardoor niet zo snel kon als hij wilde. "Ik kon dus niet zo hard pushen als ik wilde. Ik moest daardoor wat snelheid prijsgeven, maar ik kon wel om de vierde plek strijden. Met alle straffen moesten we genoegen nemen met de vijfde plek, maar dat was nog steeds goed."

Red Bull groeit

Hadjar merkt op dat Red Bull groeit en hij claimt dat het team snapt waarom het zo goed gaat is gegaan in Montreal. Dit kunnen zij dus gaan toepassen in Monaco en de daaropvolgende races. "We hebben antwoorden over waarom onze auto dit weekend beter presteerde. We weten de reden daarvoor." 

Strijd Red Bull om de overwinning?

Red Bull en Hadjar willen vooraan meedoen. Verstappen wist op elf seconde te finishen ten opzichte van racewinnaar Kimi Antonelli, dus dat biedt Red Bull perspectief. Hadjar denkt dat een overwinning absoluut mogelijk is voor Red Bull. "We weten ook dat we in Monaco iets hebben om voor te vechten aan de voorkant van het veld, dus er zijn alleen maar positieve punten."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.341

Wat heeft Hadjar hier te zoeken?
Wij willen weten wat J.P. Montoya te zeggen heeft hier....dat is veeeeeel belangrijker dan wat Hadjar te melden heeft.

  • 3
  • 31 mei 2026 - 10:45
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.341

    Wat heeft Hadjar hier te zoeken?
    Wij willen weten wat J.P. Montoya te zeggen heeft hier....dat is veeeeeel belangrijker dan wat Hadjar te melden heeft.

    • + 3
    • 31 mei 2026 - 10:45
  • greenman

    Posts: 2

    Snap niet dat het de hele dag alleen maar over max moet gaan 22 rijders en en ze typen alleen maar de hele dag over max
    Mercedes rijd mekaar van de baan en hoor je bijna niet niemand over

    • + 2
    • 31 mei 2026 - 11:08
    • NicoS

      Posts: 20.769

      Daar kun je wel een artikel aan wijden, maar niemand die het iets interesseert. Alleen als Max iemand van de baan rijdt dan wordt daar twee weken over geschreven en gediscussieerd hoe agressief hij wel niet is etc…..;)

      • + 1
      • 31 mei 2026 - 11:46
  • Pietje Bell

    Posts: 35.020

    En zoals elk jaar is het RB Energy Station weer helemaal over het water vervoerd
    naar Monaco waar het vrijdag is aangekomen.

    Floating into Monaco 🚢

    The Red Bull Energy Station has officially arrived in the Paddock after an impressive
    journey from Italy on floating pontoons.

    https://dubz.link/c/b85b93

    • + 2
    • 31 mei 2026 - 11:29
  • Pietje Bell

    Posts: 35.020

    Max zijn Verstappen Racing is dit weekend in Monza.
    Zojuist was de kwalificatie en hebben ze zich op plaats 2 gekwalificeerd!
    Ze moeten helaas nog een 5 plaatsen gridstraf inlossen uit VT1.
    Vanmiddag om 15:30u begint de 3 uur durende race.
    Max gaf aan daar als teambaas niet bij aanwezig te kunnen zijn, aangezien
    een vriend van Kelly zijn verjaardag (eer)gisteren in Londen vierde en Max daarbij
    aanwezig moest zijn. Hij vliegt nu ergens boven Parijs.
    Gounon, Juncadella en Lolham hebben zeer goede tijden gereden tot nu toe.

    • + 2
    • 31 mei 2026 - 11:53

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 65
  • Podiums 1
  • Grand Prix 29
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
