Isack Hadjar verwacht veel te kunnen behalen met Red Bull Racing in Monaco. De jonge teamgenoot van Max Verstappen ziet een verbeterde Red Bull in Canada en hoopt de goede lijn door te kunnen trekken in Europa.

De Franse Red Bull-coureur heeft nog geen optimale start beleeft bij Red Bull, maar lijkt langzaam zijn draai te vinden. Hij kwalificeerde in Canada als zevende, maar eindigde als vijfde en wist het Charles Leclerc, die als vierde einigde, aardig lastig te maken.

Hadjar heeft momenteel nog moeite met de auto

Bij Talking Bull vertelt Hadjar over zijn ervaringen in de auto van Red Bull momenteel. De Fransman merkt dat de auto onwijs snel is, maar dat er nog enige verbeteringen in moeten komen om daadwerkelijk om de overwinningen te kunnen strijden. De Red Bull-bolide wordt sterker en dat is te merken aan de resultaten op de baan. Het weekend in Canada is dan ook het allerbeste weekend met 27 punten.

"Ik had de snelheid wel te pakken, maar ik had het vooral lastig met mezelf. Om eerlijk te zijn was de auto wel heel snel, maar hij was wel lastig bestuurbaar", aldus de Franse teamgenoot van Verstappen. Hadjar claimt dat hij daardoor niet zo snel kon als hij wilde. "Ik kon dus niet zo hard pushen als ik wilde. Ik moest daardoor wat snelheid prijsgeven, maar ik kon wel om de vierde plek strijden. Met alle straffen moesten we genoegen nemen met de vijfde plek, maar dat was nog steeds goed."

Red Bull groeit

Hadjar merkt op dat Red Bull groeit en hij claimt dat het team snapt waarom het zo goed gaat is gegaan in Montreal. Dit kunnen zij dus gaan toepassen in Monaco en de daaropvolgende races. "We hebben antwoorden over waarom onze auto dit weekend beter presteerde. We weten de reden daarvoor."

Strijd Red Bull om de overwinning?

Red Bull en Hadjar willen vooraan meedoen. Verstappen wist op elf seconde te finishen ten opzichte van racewinnaar Kimi Antonelli, dus dat biedt Red Bull perspectief. Hadjar denkt dat een overwinning absoluut mogelijk is voor Red Bull. "We weten ook dat we in Monaco iets hebben om voor te vechten aan de voorkant van het veld, dus er zijn alleen maar positieve punten."