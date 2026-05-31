Montoya fileert Brundle én nuanceert rel rond Verstappen: "Hij heeft me nooit gemogen"

Montoya fileert Brundle én nuanceert rel rond Verstappen: "Hij heeft me nooit gemogen"

Juan Pablo Montoya heeft opvallend uitgehaald naar Martin Brundle. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat de Sky Sports-analist hem al jaren niet mag en benadrukt dat het gevoel volledig wederzijds is. Tegelijkertijd wilde de Colombiaan ook duidelijkheid scheppen over de ophef rond zijn eerdere uitspraken over Max Verstappen en kritiek op de nieuwe F1-regels voor 2026.

Montoya kwam Brundle tegen tijdens de Grand Prix van Canada, waar de analist hem op de grid aansprak over Verstappen. Volgens de voormalig Williams- en McLaren-coureur probeerde Brundle hem te wijzen op de commotie die was ontstaan na zijn opmerkingen over de Nederlander.

Montoya spaart Brundle niet na ontmoeting in Canada

“Brundle heeft me nooit gemogen en dat gevoel is volledig wederzijds”, liet Montoya optekenen. “Hij sprak me aan op de grid en zei dat ik Max boos had gemaakt. Mijn reactie? Is daar iets nieuws aan?”

Toch benadrukte Montoya dat zijn band met Verstappen gewoon goed is. De twee zouden elkaar tijdens raceweekenden normaal begroeten en er zou geen sprake zijn van een verstoorde relatie. “We hebben een prima verstandhouding. Toen hij dat zei, antwoordde ik gewoon lachend: ‘Is dat echt iets nieuws?’”

Montoya wil misverstanden rond Verstappen uit de wereld helpen

De voormalig F1-coureur wilde daarnaast verduidelijken dat zijn eerdere uitspraken over coureurs die de regels van 2026 openlijk bekritiseren uit hun context zijn gehaald. “Dat interview met de BBC werd compleet verkeerd geïnterpreteerd”, aldus Montoya. “Mijn opmerkingen waren niet specifiek gericht op Max.”

Volgens Montoya ging zijn kritiek over de houding van alle coureurs richting de sport en de reglementen. “Je mag de regels niet goed vinden, dat is prima”, legde hij uit. “Maar als je zo praat over de sport waar je van leeft, moeten daar misschien consequenties aan verbonden zijn. Je moet respect tonen voor de Formule 1.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Juan Pablo Montoya Martin Brundle Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.710

    Krijg soms de indruk dat schraivurts hier heel af en toe een nieuw woord ontdekken en dan denken: Zoo dit klikte goed... we gebruiken het nu in ten minste 1/4de van alle artikelen.

    • + 10
    • 31 mei 2026 - 10:06
    • nr 76

      Posts: 7.457

      Of hij is gewoon gek op filet...

      • + 2
      • 31 mei 2026 - 11:00
    • Olav Drol

      Posts: 639

      "TylaHunter fileert schraivurts"

      • + 2
      • 31 mei 2026 - 11:29
  • HarryLam

    Posts: 5.475

    "Misschien consequenties" over iets als vrijheid van meningsuiting, wat een imbeciel.

    • + 1
    • 31 mei 2026 - 10:17
    • Joeppp

      Posts: 8.617

      Vrijheid van meningsuiting heeft hier niks mee te maken, die is er voor groepen mensen die onderdrukt worden etc. Waar Montoya het over heeft is dat je voor een organisatie werkt en daar een aantal regels aan vast zitten. In mijn contract staat ook dat ik mijn werkgever niet in het openbaar in een kwaad daglicht mag stellen, lijkt mij vrij normaal. Intern kan je alles zeggen.

      • + 8
      • 31 mei 2026 - 10:27
    • HarryLam

      Posts: 5.475

      Ja, dus jij geeft je vrijheid van meningsuiting op door een contract te tekenen, moet je zelf weten.
      Overigens zijn Max en jouw geval niet vergelijkbaar.

      • + 4
      • 31 mei 2026 - 12:14
    • Joeppp

      Posts: 8.617

      Harrie, je snapt denk ik niet dat als je rechten hebt ook plichten. Daty wordt sowieso vaak vergeten de laatste tijd, er wordt van alles geëist maar iets doen ho maar. Maar ik geloof niet dat dit het juiste platform is om daar een discussie over te hebben. En natuurlijk kan je mij niet vergelijken met Max maar in wat Montoya aangeeft kan je wel de vergelijking trekken dat hij het recht heeft om inde F1 te rijden van de FIA en Liberty maar dat daar ook een aantal plichten tegenover staan. 1 daarvan zou kunnen zijn, volgens Montoya, is dat je nietde organisatie de organisatie afbrand waar je ook rechten aan ontleend. Overigens vind ik de kritiek prima omdat hij het doet om de F1 in totaal beter te maken, het is niet voor hem alleen. Maar het heeft niks te maken met vrijheid van meningsuiting.

      • + 0
      • 31 mei 2026 - 12:48
  • Ernie5335

    Posts: 5.835

    Die ex-coureurs die zich zo nodig willen laten horen en denken nog steeds verstand van zaken te hebben terwijl de F1-wereld zo veranderd is en hun kennis is stil blijven staan, zouden samen "gezellig" naar de bioscoop moeten gaan en "ons" met rust laten. Zonder hen is er al genoeg onzin...

    • + 3
    • 31 mei 2026 - 12:25

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

