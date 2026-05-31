Juan Pablo Montoya heeft opvallend uitgehaald naar Martin Brundle. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat de Sky Sports-analist hem al jaren niet mag en benadrukt dat het gevoel volledig wederzijds is. Tegelijkertijd wilde de Colombiaan ook duidelijkheid scheppen over de ophef rond zijn eerdere uitspraken over Max Verstappen en kritiek op de nieuwe F1-regels voor 2026.

Montoya kwam Brundle tegen tijdens de Grand Prix van Canada, waar de analist hem op de grid aansprak over Verstappen. Volgens de voormalig Williams- en McLaren-coureur probeerde Brundle hem te wijzen op de commotie die was ontstaan na zijn opmerkingen over de Nederlander.

Montoya spaart Brundle niet na ontmoeting in Canada

“Brundle heeft me nooit gemogen en dat gevoel is volledig wederzijds”, liet Montoya optekenen. “Hij sprak me aan op de grid en zei dat ik Max boos had gemaakt. Mijn reactie? Is daar iets nieuws aan?”

Toch benadrukte Montoya dat zijn band met Verstappen gewoon goed is. De twee zouden elkaar tijdens raceweekenden normaal begroeten en er zou geen sprake zijn van een verstoorde relatie. “We hebben een prima verstandhouding. Toen hij dat zei, antwoordde ik gewoon lachend: ‘Is dat echt iets nieuws?’”

Montoya wil misverstanden rond Verstappen uit de wereld helpen

De voormalig F1-coureur wilde daarnaast verduidelijken dat zijn eerdere uitspraken over coureurs die de regels van 2026 openlijk bekritiseren uit hun context zijn gehaald. “Dat interview met de BBC werd compleet verkeerd geïnterpreteerd”, aldus Montoya. “Mijn opmerkingen waren niet specifiek gericht op Max.”

Volgens Montoya ging zijn kritiek over de houding van alle coureurs richting de sport en de reglementen. “Je mag de regels niet goed vinden, dat is prima”, legde hij uit. “Maar als je zo praat over de sport waar je van leeft, moeten daar misschien consequenties aan verbonden zijn. Je moet respect tonen voor de Formule 1.”