Dreun voor Viaplay: Mol en Plooij lanceren eigen F1-programma

Jack Plooij en Olav Mol keren terug met een eigen tv-show over de Formule 1. De twee populaire commentatoren zullen voor streamingplatform KIJK een voorbeschouwing gaan maken voor elke Grand Prix, waarmee ze dus een directe concurrent gaan vormen voor Viaplay.

Mol en Plooij waren jarenlang de gezichten én de stemmen van de Formule 1 in Nederland. Toen Ziggo Sport eind 2021 de uitzendrechten verloor aan Viaplay, verhuisden ze niet mee. Hierdoor verdwenen ze iets meer naar de achtergrond, maar bleven ze wel verschijnen op Ziggo Sport en is hun commentaar nog steeds te horen via Grand Prix Radio. Wie naast het commentaar, ook een voorbeschouwing wil van het duo, is nu spekkoper.

Wat gaan ze doen?

Mol en Plooij beginnen aankomende week namelijk met hun nieuwe programma 'GP Voorbeschouwing met Olav en Jack'. Deze show zal te zien zijn bij streamingplatform KIJK, en zal vlak voor de start van een Grand Prix worden uitgezonden. Het gaat om een uitzending van ongeveer een halfuur, en de twee commentatoren zullen de belangrijkste thema's van het weekend bespreken. In het persbericht spreken ze onder meer over de stand in het kampioenschap, de strategische keuzes en de ontwikkelingen achter de schermen.

Mol is heel trots op het feit dat ze een nieuw programma mogen gaan maken: "Juist nu er zoveel informatie beschikbaar is, is het heel waardevol om een race vooraf te duiden. Zo krijgt de liefhebber beter inzicht in wat er kan gebeuren. Jack en ik vullen dat aan met veel anekdotes van alle races en circuits op de kalender."

Waar is de show te zien?

De uitzendingen bij KIJK zijn live te volgen via de website, de app voor de smart tv en de mobiele apps. Mol en Plooij beginnen volgende week al met het programma, en de eerste uitzending staat gepland voor de Grand Prix van Monaco op 7 juni.

Harde dreun voor Viaplay

Voor Viaplay is dit een nieuwe klap. De streamingdienst kreeg in de afgelopen jaren veel kritiek, en door de stap van Mol en Plooij hebben F1-fans een nieuwe optie om zonder het verslag van Viaplay naar de races te kijken. Fans kunnen nu voorafgaand aan de race bij Mol en Plooij terecht, waarna ze tijdens de race via de app van Grand Prix Radio naar het commentaar van het duo kunnen luisteren.

Bij Viaplay kan men luisteren naar het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Naast Viaplay zendt ook F1 TV Pro de Formule 1 uit in Nederland.

F1 Nieuws Olav Mol Jack Plooij Viaplay

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.697

    Ik mis rtl gp ten tijde van ruud ter weijden. Mooie studioshow en reportages vanaf circuit maar zelfs daarvoor nog, jur raatjes, Ellis berger. Mooie voorbeschouwingen en technisch nieuws begeleid door vallees des larmes van renee et gaston........

    • + 6
    • 30 mei 2026 - 08:05
    • Beri

      Posts: 6.920

      Heerlijke tijden!

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 08:43
    • Maxiaans

      Posts: 8.290

      Alleen had Ruud er de ballen verstand van 😂😂😂 wat ook wel weer zijn charmes had.

      • + 2
      • 30 mei 2026 - 09:15
  • dutchiceman

    Posts: 5.617

    Viaplay hoeft zich hierom geen zorgen te maken.

    • + 9
    • 30 mei 2026 - 08:25
  • Beri

    Posts: 6.920

    Mol en Plooij bij Kijk.. dus Sjonnie de Mol is geïnteresseerd?

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 08:43
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.221

    Maar, hoe ga je dat programma invullen dan? Vanaf locatie? En welke beelden worden daarbij gebruikt? Ze hebben toch geen licentie om ook maar iets van F1 te tonen?
    Vragen....
    Ik ben benieuwd, wie dit gaat KIJKen en wat je er dan van vind.

    • + 1
    • 30 mei 2026 - 08:59
    • Patrace

      Posts: 6.727

      Zal eerst vanuit een studio zijn, verwacht ik. Wellicht later vanaf locatie als het programma genoeg kijkers trekt (en dus genoeg reclame inkomsten genereert).
      Het ergste is dat Olav Mol nog denkt dat hij heel relevant is. Ik luister wel eens via zijn radio stream (omdat Ik toch liever NL commentaar hoor dan Luxemburgs), maar hij is zo arrogant en heeft een enorm gebrek aan respect voor veel coureurs. Ook mist hij heel veel belangrijke dingen die ik als TV kijker allang heb gezien.
      Ik zou die man geen podium meer geven.

      • + 3
      • 30 mei 2026 - 09:27
    • Maxiaans

      Posts: 8.290

      @Patrace, ik hoop uit een strand wc VPRO style vanuit Zandvoort, circuit geluiden op de achtergrond voor wat extra beleving 😂

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 09:39
    • Pietje Bell

      Posts: 35.002

      "Zal eerst vanuit een studio zijn, verwacht ik. Wellicht later vanaf locatie als het programma genoeg kijkers trekt (en dus genoeg reclame inkomsten genereert)."

      Mol heeft altijd vanaf locatie verslag gedaan. Mag aannemen dat dat juist nu in Europa helemaal zo zal zijn. Echter geen seconde beelden vanaf het circuit.

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 09:52
    • markos

      Posts: 1.024

      @Patrace: dat klinkt nog hetzelfde (of zelfs erger) dan dat Mol 10 jaar geleden al deed.
      Man, wat was ik er zat van dat hij vanalles miste. En die stopwoordjes zoals "alhier" en "aldaar"... Vermoeiende man.

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 10:16
  • Larry Perkins

    Posts: 65.360

    Ik vind dat nieuwe programma van Mol en de tandarts met microfoon geen ene reet aan!

    (en opnieuw ben ik de eerste!)

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 09:28

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

