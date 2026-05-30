Jack Plooij en Olav Mol keren terug met een eigen tv-show over de Formule 1. De twee populaire commentatoren zullen voor streamingplatform KIJK een voorbeschouwing gaan maken voor elke Grand Prix, waarmee ze dus een directe concurrent gaan vormen voor Viaplay.

Mol en Plooij waren jarenlang de gezichten én de stemmen van de Formule 1 in Nederland. Toen Ziggo Sport eind 2021 de uitzendrechten verloor aan Viaplay, verhuisden ze niet mee. Hierdoor verdwenen ze iets meer naar de achtergrond, maar bleven ze wel verschijnen op Ziggo Sport en is hun commentaar nog steeds te horen via Grand Prix Radio. Wie naast het commentaar, ook een voorbeschouwing wil van het duo, is nu spekkoper.

Wat gaan ze doen?

Mol en Plooij beginnen aankomende week namelijk met hun nieuwe programma 'GP Voorbeschouwing met Olav en Jack'. Deze show zal te zien zijn bij streamingplatform KIJK, en zal vlak voor de start van een Grand Prix worden uitgezonden. Het gaat om een uitzending van ongeveer een halfuur, en de twee commentatoren zullen de belangrijkste thema's van het weekend bespreken. In het persbericht spreken ze onder meer over de stand in het kampioenschap, de strategische keuzes en de ontwikkelingen achter de schermen.

Mol is heel trots op het feit dat ze een nieuw programma mogen gaan maken: "Juist nu er zoveel informatie beschikbaar is, is het heel waardevol om een race vooraf te duiden. Zo krijgt de liefhebber beter inzicht in wat er kan gebeuren. Jack en ik vullen dat aan met veel anekdotes van alle races en circuits op de kalender."

Waar is de show te zien?

De uitzendingen bij KIJK zijn live te volgen via de website, de app voor de smart tv en de mobiele apps. Mol en Plooij beginnen volgende week al met het programma, en de eerste uitzending staat gepland voor de Grand Prix van Monaco op 7 juni.

Harde dreun voor Viaplay

Voor Viaplay is dit een nieuwe klap. De streamingdienst kreeg in de afgelopen jaren veel kritiek, en door de stap van Mol en Plooij hebben F1-fans een nieuwe optie om zonder het verslag van Viaplay naar de races te kijken. Fans kunnen nu voorafgaand aan de race bij Mol en Plooij terecht, waarna ze tijdens de race via de app van Grand Prix Radio naar het commentaar van het duo kunnen luisteren.

Bij Viaplay kan men luisteren naar het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Naast Viaplay zendt ook F1 TV Pro de Formule 1 uit in Nederland.