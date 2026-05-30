Steiner fileert Russell in mentale strijd met Verstappen: "Max had altijd het laatste woord"

George Russell en Max Verstappen zijn geen beste vrienden en dat is al langer duidelijk in de Formule 1-paddock. De onderlinge spanningen liepen in 2024 opnieuw hoog op, met vooral de mentale spelletjes naast de baan als opvallend strijdtoneel. Volgens Günther Steiner is het echter steevast Verstappen die daarin aan het langste eind trekt.

Het conflict tussen beide coureurs begon in Qatar 2024, waar Verstappen volgens Russell tijdens de kwalificatie zou hebben gehinderd. De Brit zette zich vervolgens hard in om een straf voor de Nederlander af te dwingen, iets wat bij Verstappen verkeerd viel. De situatie escaleerde verder richting het einde van het seizoen, waar de spanningen nog een extra laag kregen.

‘Russell klaagt, maar maakt te weinig indruk’

In de Red Flags Podcast werd Steiner gevraagd naar de aanpak van Russell in zijn duels, onder meer met teamgenoot Kimi Antonelli. Daarbij kwam ook het verleden met Verstappen opnieuw ter sprake.

“Wat zeg je tegen hem in zo’n situatie? Als ik hem één ding zou meegeven: hij staat tegenover een jonge, talentvolle en heel felle tegenstander”, klonk het in de podcast. “Dat doet me ook denken aan iemand anders die hij blijkbaar graag probeert uit te dagen. Alleen lijkt hij daar niet altijd iets concreets mee te doen. Hij klaagt erover, maar zet zelden echt de volgende stap.”

De analist ging nog verder in op de vergelijking met Verstappen. “Als je terugdenkt aan Max… daar kwam Russell nooit als winnaar uit die mentale spelletjes. Hoe je het ook draait of keert: Max had daar altijd het laatste woord.”

‘Verstappen verloor soms, maar Russell won nooit mentaal duel’

Toch werd er ook gewezen op een moment waarop Verstappen zichzelf in de problemen bracht tegenover Russell, verwijzend naar het incident in Barcelona dat de Nederlander kostbare punten kostte in de titelstrijd.

“Je kan zeggen dat Verstappen daar een dure fout maakte tegenover George”, stelde de presentator. “Maar dat is niet omdat George dat duel won, dat is gewoon omdat Max het zelf weggaf.”

Steiner kon zich daar volledig in vinden. “Exact, dat is het verschil”, besloot hij kort maar duidelijk. Daarmee blijft volgens hem de conclusie overeind: in de mentale strijd tussen Verstappen en Russell is het zelden de Brit die aan het langste eind trekt.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Guenther Steiner Mercedes Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.336

    Barcelona....daar heeft Max de titel verloren door 'n stomme fout.
    Nee geen fout, maar door zijn eigen lompigheid.

    • + 4
    • 30 mei 2026 - 12:19
  • Pietje Bell

    Posts: 35.005

    Hahaha.

    Race+
    @racepluscom
    ·
    12 u
    🚨 | Guenther Steiner: “If Verstappen had won, he would be really happy and these
    would be the best regulations ever.”

    Jos Verstappen
    @MaVic009
    Hi Guenther. I understand why you not a F1 team boss anymore. The way you talk
    11:59 a.m. · 30 mei 2026

    De link volgt.

    • + 3
    • 30 mei 2026 - 12:24
  • Larry Perkins

    Posts: 65.363

    Steiner fileert Russell in mentale strijd met Verstappen: "Max had altijd het laatste woord."

    Vandaar de spreekwoorden:

    "Eerlijkheid duurt het langst."

    "Wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in."

    "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel."

    "Met zo'n lelijke kop, kun je nooit tegen Verstappen op."


    * hoofd

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 13:51
  • Pietje Bell

    Posts: 35.005

    Ook Dani Juncadella heeft op Steiner gereageerd:

    Race+
    @racepluscom
    ·
    14 u
    🚨 | Guenther Steiner: “If Verstappen had won, he would be really happy and these
    would be the best regulations ever.”

    Dani Juncadella
    @dani_juncadella
    Guy has warned everyone about the new regs since 2023 but the head of the
    consortium that acquired the Tech 3 MotoGP team knows better 👍🏼

    De andere link staat er nog steeds niet, dus deze link volgt ook in een aparte post.

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 13:59

CAGrand Prix van Canada

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

