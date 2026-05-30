George Russell en Max Verstappen zijn geen beste vrienden en dat is al langer duidelijk in de Formule 1-paddock. De onderlinge spanningen liepen in 2024 opnieuw hoog op, met vooral de mentale spelletjes naast de baan als opvallend strijdtoneel. Volgens Günther Steiner is het echter steevast Verstappen die daarin aan het langste eind trekt.

Het conflict tussen beide coureurs begon in Qatar 2024, waar Verstappen volgens Russell tijdens de kwalificatie zou hebben gehinderd. De Brit zette zich vervolgens hard in om een straf voor de Nederlander af te dwingen, iets wat bij Verstappen verkeerd viel. De situatie escaleerde verder richting het einde van het seizoen, waar de spanningen nog een extra laag kregen.

‘Russell klaagt, maar maakt te weinig indruk’

In de Red Flags Podcast werd Steiner gevraagd naar de aanpak van Russell in zijn duels, onder meer met teamgenoot Kimi Antonelli. Daarbij kwam ook het verleden met Verstappen opnieuw ter sprake.

“Wat zeg je tegen hem in zo’n situatie? Als ik hem één ding zou meegeven: hij staat tegenover een jonge, talentvolle en heel felle tegenstander”, klonk het in de podcast. “Dat doet me ook denken aan iemand anders die hij blijkbaar graag probeert uit te dagen. Alleen lijkt hij daar niet altijd iets concreets mee te doen. Hij klaagt erover, maar zet zelden echt de volgende stap.”

De analist ging nog verder in op de vergelijking met Verstappen. “Als je terugdenkt aan Max… daar kwam Russell nooit als winnaar uit die mentale spelletjes. Hoe je het ook draait of keert: Max had daar altijd het laatste woord.”

‘Verstappen verloor soms, maar Russell won nooit mentaal duel’

Toch werd er ook gewezen op een moment waarop Verstappen zichzelf in de problemen bracht tegenover Russell, verwijzend naar het incident in Barcelona dat de Nederlander kostbare punten kostte in de titelstrijd.

“Je kan zeggen dat Verstappen daar een dure fout maakte tegenover George”, stelde de presentator. “Maar dat is niet omdat George dat duel won, dat is gewoon omdat Max het zelf weggaf.”

Steiner kon zich daar volledig in vinden. “Exact, dat is het verschil”, besloot hij kort maar duidelijk. Daarmee blijft volgens hem de conclusie overeind: in de mentale strijd tussen Verstappen en Russell is het zelden de Brit die aan het langste eind trekt.