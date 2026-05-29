Verstappen hint op nieuw avontuur op Daytona

Verstappen hint op nieuw avontuur op Daytona

Max Verstappen maakt er geen geheim van dat er naast de 24 uur van de Nürburgring nog meer speciale races op zijn lijstje staan. Verstappen debuteerde vorige maand in de iconische race op de Nürburgring, en laat doorschemeren dat hij een deelname aan de 24 uur van Daytona ook wel ziet zitten.

Verstappen is een groot liefhebber van de langeafstandsracerij, en met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring ging twee weken geleden een wens in vervulling. Verstappen wist de race uiteindelijk niet te winnen, maar hij en zijn teamgenoten Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella kwamen wel dichtbij. Het voelt voor Verstappen als een onafgemaakt avontuur, en de kans is dan ook groot dat hij hier snel weer aan de start zal verschijnen.

16 mei
 Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

18 mei

Gaat er dit jaar nog iets gebeuren?

Verstappen geniet van zijn uitstapjes buiten de Formule 1, en als hij in een interview met De Telegraaf wordt gevraagd of er dit jaar nog iets mogelijk is, is hij eerlijk: "Nee, buiten de Nordschleife niet, denk ik."

Uitstapje naar Daytona

De kans is aanwezig dat Verstappen volgend jaar weer de 24-uursrace in de Duitse Eiffel gaat rijden. Ook andere races staan op zijn lijstje, en als er wordt gesteld dat de 24 uur van Daytona in januari misschien een optie is, reageert hij positief: "Als ik dat zou willen doen, dan zal ik er wel mijn hele trainingsprogramma op moeten afstemmen. Normaal begin ik in januari met de voorbereiding op een nieuw seizoen. Dat zou ik dan nu moeten aanpassen. En ik zal het ook met mijn familie moeten overleggen."

Ziet Verstappen het zitten?

Racen op de iconische baan van Daytona zingt wel door Verstappens hoofd: "Het is op dit moment wel een idee, maar het is nog niet heel erg concreet. Ik heb nog genoeg tijd om daarover na te denken. Maar ik zou het wel heel erg graag willen doen. En dan opnieuw in een GT3-auto denk ik, niet in een auto uit de snelste GTP-klasse. En als volgend jaar de 24 uur van de Nürburgring opnieuw buiten een Formule 1-weekend valt, dan wil ik daar ook opnieuw in actie komen."

Genoeg ervaring

Als Verstappen wil deelnemen aan de 24 uur van Daytona, dan lopen er in de F1-paddock genoeg ervaringsdeskundigen rond. Zo won Fernando Alonso de race in 2019, terwijl een jaar eerder ook deelnam en een auto deelde met onder meer Lando Norris. Ook Lance Stroll kan Verstappen van advies voorzien, want de Canadese Aston Martin-coureur kwam in 2016 en 2018 in actie op de Daytona International Speedway.

Reacties (1)

  • StevenQ

    Posts: 10.481

    Max heeft ook Le Mans en Bathurst op zijn lijstje staan, maar Daytona is makkelijk te combineren met F1 omdat het in januari is natuurlijk

    • 29 mei 2026 - 16:27

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

