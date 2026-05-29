Max Verstappen maakt er geen geheim van dat er naast de 24 uur van de Nürburgring nog meer speciale races op zijn lijstje staan. Verstappen debuteerde vorige maand in de iconische race op de Nürburgring, en laat doorschemeren dat hij een deelname aan de 24 uur van Daytona ook wel ziet zitten.

Verstappen is een groot liefhebber van de langeafstandsracerij, en met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring ging twee weken geleden een wens in vervulling. Verstappen wist de race uiteindelijk niet te winnen, maar hij en zijn teamgenoten Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella kwamen wel dichtbij. Het voelt voor Verstappen als een onafgemaakt avontuur, en de kans is dan ook groot dat hij hier snel weer aan de start zal verschijnen.

Gaat er dit jaar nog iets gebeuren?

Verstappen geniet van zijn uitstapjes buiten de Formule 1, en als hij in een interview met De Telegraaf wordt gevraagd of er dit jaar nog iets mogelijk is, is hij eerlijk: "Nee, buiten de Nordschleife niet, denk ik."

Uitstapje naar Daytona

De kans is aanwezig dat Verstappen volgend jaar weer de 24-uursrace in de Duitse Eiffel gaat rijden. Ook andere races staan op zijn lijstje, en als er wordt gesteld dat de 24 uur van Daytona in januari misschien een optie is, reageert hij positief: "Als ik dat zou willen doen, dan zal ik er wel mijn hele trainingsprogramma op moeten afstemmen. Normaal begin ik in januari met de voorbereiding op een nieuw seizoen. Dat zou ik dan nu moeten aanpassen. En ik zal het ook met mijn familie moeten overleggen."

Ziet Verstappen het zitten?

Racen op de iconische baan van Daytona zingt wel door Verstappens hoofd: "Het is op dit moment wel een idee, maar het is nog niet heel erg concreet. Ik heb nog genoeg tijd om daarover na te denken. Maar ik zou het wel heel erg graag willen doen. En dan opnieuw in een GT3-auto denk ik, niet in een auto uit de snelste GTP-klasse. En als volgend jaar de 24 uur van de Nürburgring opnieuw buiten een Formule 1-weekend valt, dan wil ik daar ook opnieuw in actie komen."

Genoeg ervaring

Als Verstappen wil deelnemen aan de 24 uur van Daytona, dan lopen er in de F1-paddock genoeg ervaringsdeskundigen rond. Zo won Fernando Alonso de race in 2019, terwijl een jaar eerder ook deelnam en een auto deelde met onder meer Lando Norris. Ook Lance Stroll kan Verstappen van advies voorzien, want de Canadese Aston Martin-coureur kwam in 2016 en 2018 in actie op de Daytona International Speedway.