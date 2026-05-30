Mercedes is erg dominant en heeft de eerste vijf races in het wereldkampioenschap van 2026 gewonnen. Guenther Steiner ziet dat Toto Wolff dit op een bijzondere manier uitstekend weet te managen. Vooral de gevechten tussen de twee Mercedes-coureurs maken indruk op Steiner.

Kimi Antonelli laat zich dit seizoen van zijn allerbeste kant zien en heeft in de eerste vijf Grands Prix al vier keer weten te winnen. De GP van Canada was erg spannend en liet veel fans en Toto Wolff op het puntje van hun stoel zitten. George Russell viel uiteindelijk uit met een kapotte batterij en Antonelli won de race in Montreal.

Verhitte strijd tussen Antonelli en Russell

Zowel in de sprintrace als de Grand Prix van Canada kwamen de twee Mercedes-coureurs meerdere keren bijna met elkaar op de vuist. Wolff wist de twee rijders koel te houden en er werd dus eerlijk geracet door beide coureurs. In een aflevering van de podcast Red Flags prees Steiner de manier waarop Wolff het duo aanstuurde. Zo noemde Steiner zijn oud-concullega zijn 'rockster' van de Canadese Grand Prix.

"Toto Wolff, en weet je waarom?", aldus Steiner. De twee coureurs van Mercedes mochten vrijuit tegen elkaar racen, zolang het maar eerlijk ging. "Omdat hij ze liet racen. Hij bemoeide zich er niet mee, zei niets. Hij liet ze gewoon hun gang gaan, je hebt geen idee." Toch heeft Wolff zich wel degelijk meermaals bemoeid via de radio. Voornamelijk tijdens de sprintrace, toen Antonelli absoluut niet blij was met het rijgedrag van zijn teamgenoot.

Petje af voor Wolff

Al met al staat de oud-teambaas versteld van de kalmte van Wolff. De twee mochten vechten, maar het moest absoluut sportief blijven. "Petje af voor hem," vervolgde Steiner. "Ik heb enorm veel respect voor hem. In zo'n situatie is het makkelijk om te denken: 'Hé jongens, wat gebeurt hier?' Maar nee, hij liet ze gaan, hij liet ze racen. Petje af, die jongen (Wolff, red.) is de rockster van Canada."

Antonelli is nu nog verder uitgelopen op Russell door de uitvalbeurt van de Brit. Het verschil bedraagt nu 43 punten. Dat betekent dat Russell heel wat punten in moet halen mocht hij een bedreiging willen blijven voor zijn teamgenoot.