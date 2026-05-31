Jos Verstappen heeft hard uitgehaald naar voormalig Haas-teambaas Günther Steiner. De oud-teambaas reageerde eerder deze week fel op de kritiek van Max Verstappen op de F1-regels, en dat viel niet even goed bij iedereen. Steiner wordt nu bedolven met kritiek, en Jos Verstappen is niet de enige die flink uithaalt.

Max Verstappen maakt er geen geheim van: hij is geen fan van de huidige F1-regels. Hij haalde in de voorbije weken meermaals keihard uit, en ook na zijn podiumplaats in Canada was die kritiek niet verdwenen. Met zijn uitspraken zorgde hij voor irritatie bij Steiner, die deze week in de Red Flags Podcast uithaalde: "Max was iets blijer, omdat hij op het podium stond. Als hij had gewonnen, zou hij vast heel erg blij zijn geweest. En dan zouden het de beste regels ooit zijn."

Jos Verstappen haalt uit

Steiners woorden gingen al snel het internet rond, en bereikten op deze manier ook Jos Verstappen. De vader van Max haalde in een post op X genadeloos uit naar Steiner: "Hoi Günther, ik begrijp waarom je geen teambaas in de Formule 1 meer bent. De manier waarop je praat."

Steun van Juncadella

De woorden van Jos Verstappen gingen ook snel het internet over, en hij was niet de enige die reageerde. Ook Max Verstappens Nürburgring-teamgenoot Daniel Juncadella had het tweetje met de woorden van Steiner gezien.

Juncadella haalde ook hard uit naar Steiner: "Deze man (Verstappen, red.) waarschuwt iedereen als sinds 2023 over de nieuwe regels, maar de baas van het consortium dat het Tech 3 MotoGP-team heeft overgenomen weet het beter!"

Hoe reageren de fans?

De tweets van Verstappen en Juncadella zijn bij elkaar opgeteld door ruim een half miljoen mensen gezien, en veel fans kiezen hun kant in de discussie. Hetzelfde gebeurde eerder bij Verstappen op de momenten dat hij hard uithaalde naar de regels.

De keiharde kritiek van Verstappen

Verstappen is al sinds het begin van het seizoen zeer kritisch op de nieuwe regels. Tijdens de wintertests in Bahrein omschreef hij het al als 'anti-racen' en 'Formule E op steroïden'. Verstappen bleef zijn kritiek daarna herhalen, en dreigde zelfs meerdere keren met een vertrek uit de koningsklasse van de autosport.

De Limburger stelde in Canada dat hij een voorstander is van de plannen van de FIA om voor 2027 afscheid te nemen van de eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Toen later in dat weekend duidelijk werd dat er meerdere fabrikanten dwarsliggen, reageerde Verstappen furieus en dreigde hij wéér met een vertrek.