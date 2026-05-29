Mercedes ontvangt waarschuwing over strijd tussen Russell en Antonelli

Voormalig F1-teambaas Otmar Szafnauer is van mening dat Mercedes voor een andere aanpak moet kiezen met Andrea Kimi Antonelli en George Russell. De twee coureurs vochten afgelopen weekend in Canada een aantal felle duels uit, en dat ging nog maar net goed. Volgens Szafnauer moet men zich bij Mercedes realiseren dat ze niet alleen vechten voor het belang van de coureurs, maar van het hele team.

Russell en Antonelli beschikken dit jaar met afstand over de snelste auto's van het veld. Afgelopen weekend waren de twee Zilverpijlen een klasse apart in Canada, en dat resulteerde zowel in de sprintrace als de Grand Prix in een aantal felle duels. Mercedes besloot niet in te grijpen, maar het ging wel een aantal keren bijna mis. De twee raakten elkaar, en Antonelli reageerde tijdens de sprintrace boos. Eén dag later zag het duel er wat sportiever uit, en wist Antonelli te winnen na een uitvalbeurt van Russell.

Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

De gewenste mindset

Volgens voormalig teambaas Otmar Szafnauer moet Mercedes niet vergeten dat ze uit teambelang moeten handelen. In de High Performance Racing Podcast: "Ik zei altijd tegen mijn coureurs dat ze simpelweg één van de 1200 werknemers waren, en dat die andere 1200 mensen alleen iets geven om het constructeurskampioenschap. Ze geven niets om het kampioenschap bij de coureurs, alleen jullie, de coureurs,  doen dat."

De mindset bij het andere personeel is volgens Szafnauer anders: "Ze zijn allemaal aan het pushen voor het constructeurskampioenschap. Alle mensen die werken aan de aerodynamica, de mensen die werken aan de krachtbronnen; het maakt ze helemaal niets uit welke coureur wint."

Wat moet Mercedes nu doen?

De vraag is dan of men bij Mercedes moet ingrijpen. Als Antonelli en Russell voor hun eigen kansen blijven gaan, kan dat op termijn verkeerd aflopen. Momenteel heeft Antonelli een grote voorsprong op Russell, maar de Brit heeft op zijn beurt weer minder te verliezen.

Als Szafnauer wordt gevraagd of Mercedes Antonelli moet voortrekken, reageert hij duidelijk: "Nee, want je moet goed onthouden dat het vooral draait om de constructeurs. Maakt het ze iets uit of het Kimi of George is? Ik denk dat je pas iemand moet aanwijzen als de coureur die derde staat dichterbij komt, dan wil je dat misschien wel doen. Maar nu niet."

Szafnauer in Nederlandse dienst

Szafnauer was jarenlang teambaas in de Formule 1 en had onder meer bij Racing Point, Alpine en Aston Martin de touwtjes in handen. Na zijn vertrek bij Alpine was hij een tijdje afwezig in de autosportwereld, maar begin dit jaar verscheen hij in de Formule 2-paddock. Hij is vandaag de dag de CEO van het bekende Nederlandse raceteam Van Amersfoort Racing.

F1 Nieuws George Russell Otmar Szafnauer Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

Login om te reageren
  Larry Perkins

    Posts: 65.336

    "Wat moet Mercedes nu doen?"

    Mercedes moet een referendum organiseren voor hun 1.200+ medewerkers waarbij ze verplicht moeten kiezen tussen Gluiperige George en Kimi en daar naar handelen.

    Op @LP-aujourd'hui is te lezen dat Russell tegen het referendum is...

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 14:53

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

