Voormalig F1-teambaas Otmar Szafnauer is van mening dat Mercedes voor een andere aanpak moet kiezen met Andrea Kimi Antonelli en George Russell. De twee coureurs vochten afgelopen weekend in Canada een aantal felle duels uit, en dat ging nog maar net goed. Volgens Szafnauer moet men zich bij Mercedes realiseren dat ze niet alleen vechten voor het belang van de coureurs, maar van het hele team.

Russell en Antonelli beschikken dit jaar met afstand over de snelste auto's van het veld. Afgelopen weekend waren de twee Zilverpijlen een klasse apart in Canada, en dat resulteerde zowel in de sprintrace als de Grand Prix in een aantal felle duels. Mercedes besloot niet in te grijpen, maar het ging wel een aantal keren bijna mis. De twee raakten elkaar, en Antonelli reageerde tijdens de sprintrace boos. Eén dag later zag het duel er wat sportiever uit, en wist Antonelli te winnen na een uitvalbeurt van Russell.

De gewenste mindset

Volgens voormalig teambaas Otmar Szafnauer moet Mercedes niet vergeten dat ze uit teambelang moeten handelen. In de High Performance Racing Podcast: "Ik zei altijd tegen mijn coureurs dat ze simpelweg één van de 1200 werknemers waren, en dat die andere 1200 mensen alleen iets geven om het constructeurskampioenschap. Ze geven niets om het kampioenschap bij de coureurs, alleen jullie, de coureurs, doen dat."

De mindset bij het andere personeel is volgens Szafnauer anders: "Ze zijn allemaal aan het pushen voor het constructeurskampioenschap. Alle mensen die werken aan de aerodynamica, de mensen die werken aan de krachtbronnen; het maakt ze helemaal niets uit welke coureur wint."

Wat moet Mercedes nu doen?

De vraag is dan of men bij Mercedes moet ingrijpen. Als Antonelli en Russell voor hun eigen kansen blijven gaan, kan dat op termijn verkeerd aflopen. Momenteel heeft Antonelli een grote voorsprong op Russell, maar de Brit heeft op zijn beurt weer minder te verliezen.

Als Szafnauer wordt gevraagd of Mercedes Antonelli moet voortrekken, reageert hij duidelijk: "Nee, want je moet goed onthouden dat het vooral draait om de constructeurs. Maakt het ze iets uit of het Kimi of George is? Ik denk dat je pas iemand moet aanwijzen als de coureur die derde staat dichterbij komt, dan wil je dat misschien wel doen. Maar nu niet."

Szafnauer in Nederlandse dienst

Szafnauer was jarenlang teambaas in de Formule 1 en had onder meer bij Racing Point, Alpine en Aston Martin de touwtjes in handen. Na zijn vertrek bij Alpine was hij een tijdje afwezig in de autosportwereld, maar begin dit jaar verscheen hij in de Formule 2-paddock. Hij is vandaag de dag de CEO van het bekende Nederlandse raceteam Van Amersfoort Racing.