Cadillac haalt hard uit na Bottas-geruchten: "Daar is geen basis voor"

Cadillac-teambaas Graeme Lowdon heeft hard uitgehaald naar de geruchten rond de toekomst van Valtteri Bottas bij het Amerikaanse Formule 1-team. De Fin zou volgens speculaties onder druk staan door tegenvallende prestaties en zelfs vervangen kunnen worden door reservecoureur Colton Herta, maar volgens Lowdon klopt daar helemaal niets van.

De geruchtenmolen draaide de voorbije dagen op volle toeren nadat Bottas in Canada qua snelheid tekort zou zijn geschoten tegenover teamgenoot Sergio Pérez. Sommige berichten suggereerden zelfs dat Cadillac zou overwegen om Herta al op korte termijn in de wagen te zetten. Volgens Lowdon is dat echter compleet uit de lucht gegrepen.

‘Geen greintje waarheid in geruchten rond Bottas’

De Cadillac-topman maakte meteen korte metten met de speculaties. “Ik kan daar heel duidelijk over zijn: er zit werkelijk geen enkele waarheid in die verhalen”, klonk het resoluut. “Feitelijk zijn ze gewoon volledig fout. Er is geen enkele basis voor.”

Lowdon benadrukte bovendien dat zowel Bottas als Pérez momenteel een veel grotere rol spelen dan alleen racen. Volgens hem bouwen beide coureurs tegelijk mee aan het nieuwe Formule 1-project van Cadillac, iets wat buitenstaanders amper kunnen inschatten.

“De buitenwereld weet simpelweg niet wat wij van onze coureurs vragen”, legde hij uit. “Niet alleen per sessie of race, maar ook qua ontwikkeling van de wagen. Wij bouwen dit team op terwijl we tegelijk racen, en dat maakt hun werk veel complexer dan mensen denken.”

Herta-gerucht direct afgeschoten: ‘Mist zelfs basiskennis van F1’

Lowdon wees ook op een opvallend detail in de verhalen rond Herta. Volgens sommige berichten zou de Amerikaan Bottas al binnen enkele races kunnen vervangen, maar dat scenario is volgens hem onmogelijk.

“Colton beschikt momenteel niet eens over voldoende superlicentiepunten”, aldus de Cadillac-baas. “Dat zegt eigenlijk al genoeg over de kwaliteit van sommige geruchten. Mensen roepen maar wat zonder zelfs rekening te houden met de basisregels van de Formule 1.”

De Brit sloot af met een bredere sneer naar de moderne mediacultuur rond de sport. “Vroeger ging het meer om feiten, vandaag wordt fictie soms snel als waarheid verkocht”, stelde hij. “Fans willen uiteindelijk gewoon eerlijke informatie waarop ze kunnen vertrouwen. Dat blijft voor ons de enige juiste aanpak.”

Reacties (1)

  • Larry Perkins

    Posts: 65.351

    Krijg nou tieten!

    Je verwacht het niet hè, dat Graeme Lowdon de geruchten over boring Bottas zou tegenspreken...

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 19:09

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FI Valtteri Bottas 77
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.608
  • Podiums 61
  • Grand Prix 214
  • Land Finland
  • Geb. datum 28 aug 1989 (36)
  • Geb. plaats Nastola, Finland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

