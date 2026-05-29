Cadillac-teambaas Graeme Lowdon heeft hard uitgehaald naar de geruchten rond de toekomst van Valtteri Bottas bij het Amerikaanse Formule 1-team. De Fin zou volgens speculaties onder druk staan door tegenvallende prestaties en zelfs vervangen kunnen worden door reservecoureur Colton Herta, maar volgens Lowdon klopt daar helemaal niets van.

De geruchtenmolen draaide de voorbije dagen op volle toeren nadat Bottas in Canada qua snelheid tekort zou zijn geschoten tegenover teamgenoot Sergio Pérez. Sommige berichten suggereerden zelfs dat Cadillac zou overwegen om Herta al op korte termijn in de wagen te zetten. Volgens Lowdon is dat echter compleet uit de lucht gegrepen.

‘Geen greintje waarheid in geruchten rond Bottas’

De Cadillac-topman maakte meteen korte metten met de speculaties. “Ik kan daar heel duidelijk over zijn: er zit werkelijk geen enkele waarheid in die verhalen”, klonk het resoluut. “Feitelijk zijn ze gewoon volledig fout. Er is geen enkele basis voor.”

Lowdon benadrukte bovendien dat zowel Bottas als Pérez momenteel een veel grotere rol spelen dan alleen racen. Volgens hem bouwen beide coureurs tegelijk mee aan het nieuwe Formule 1-project van Cadillac, iets wat buitenstaanders amper kunnen inschatten.

“De buitenwereld weet simpelweg niet wat wij van onze coureurs vragen”, legde hij uit. “Niet alleen per sessie of race, maar ook qua ontwikkeling van de wagen. Wij bouwen dit team op terwijl we tegelijk racen, en dat maakt hun werk veel complexer dan mensen denken.”

Herta-gerucht direct afgeschoten: ‘Mist zelfs basiskennis van F1’

Lowdon wees ook op een opvallend detail in de verhalen rond Herta. Volgens sommige berichten zou de Amerikaan Bottas al binnen enkele races kunnen vervangen, maar dat scenario is volgens hem onmogelijk.

“Colton beschikt momenteel niet eens over voldoende superlicentiepunten”, aldus de Cadillac-baas. “Dat zegt eigenlijk al genoeg over de kwaliteit van sommige geruchten. Mensen roepen maar wat zonder zelfs rekening te houden met de basisregels van de Formule 1.”

De Brit sloot af met een bredere sneer naar de moderne mediacultuur rond de sport. “Vroeger ging het meer om feiten, vandaag wordt fictie soms snel als waarheid verkocht”, stelde hij. “Fans willen uiteindelijk gewoon eerlijke informatie waarop ze kunnen vertrouwen. Dat blijft voor ons de enige juiste aanpak.”