FIA remt F1-coureurs af: Minder hoge topsnelheden in Monaco

De Formule 1-coureurs lijken volgende week in Monaco over iets langzamere auto's te beschikken dan in de afgelopen races. De FIA heeft namelijk besloten om in te grijpen, omdat de huidige generatie F1-auto's anders te snel is voor het wereldberoemde stratencircuit in Monaco.

Het gaat dit jaar vrijwel elk raceweekend over de nieuwe motorregels in de Formule 1. Door de grotere rol van de elektrische componenten en de batterijen is het voor de coureurs lastiger om vol te pushen en verloren ze zelfs veel snelheid aan het einde van de rechte stukken. De FIA greep in om voor betere races te zorgen, maar in Monaco lijken ze tegen andere problemen aan te lopen.

De FIA gaat ingrijpen

The Race onthult namelijk dat de FIA de topsnelheden gaat terugschroeven voor de Grand Prix van Monaco van volgende week. De FIA zal volgens The Race een bepaalde engine mode voorschrijven voor de teams, die ervoor moet zorgen dat de coureurs een minder hoge topsnelheid hebben. Eerder werd al bekend dat er in Monaco ook geen gebruik kan worden gemaakt van de Straight Mode.

Gevaarlijke snelheden

Waar er eerder dit jaar discussies bestonden over dat de coureurs niet genoeg topsnelheid tot hun beschikking hadden, is het in Monaco volgens The Race een ander liedje. Aangezien het circuit van Monaco kort en krap is met weinig echte rechte stukken, zullen er bij deze generatie F1-auto's nu geen problemen ontstaan over leeglopende batterijen.

Het tegenovergestelde lijkt het geval te zijn, want de coureurs kunnen in Monaco gaan vliegen. De FIA wil echter voorkomen dat de auto's letterlijk gaan vliegen, en dat er een veiligheidsrisico ontstaat. The Race stelt dat er de vrees bestond dat de auto's te snel zouden zijn voor de lay-out. Daarom is er besloten om de topsnelheden wat terug te schroeven voor de parel op de Formule 1-kalender.

Wat zijn de gevolgen?

The Race legt uit dat de FIA voor het aankomende raceweekend in Monaco een verplichte engine mode oplegt aan de teams, waardoor de coureurs minder power deployment tot hun beschikking hebben op de rechte stukken.

Alhoewel de coureurs dus een minder hoge topsnelheid zullen bereiken, is het wel de verwachting dat de nieuwe regels goed bij Monaco passen. De coureurs zullen niet zomaar veel topsnelheid verliezen, ze zullen minder in spaarstand rijden en ze kunnen waarschijnlijk harder pushen.

Hoe zit het met Zandvoort?

Het is nog niet helemaal duidelijk of de FIA later dit jaar weer gaat ingrijpen op andere circuits. Ook Zandvoort is bijvoorbeeld een kort en bochtig circuit, maar in tegenstelling tot Monaco is de baan in de Noord-Hollandse duinen geen stratencircuit.

NicoS

Posts: 20.767

Wat een fantastische motorregels hebben ze verzonnen…… het is lachwekkend allemaal…..

  • 4
  • 29 mei 2026 - 17:34
  • NicoS

    Posts: 20.767

    Wat een fantastische motorregels hebben ze verzonnen…… het is lachwekkend allemaal…..

    • + 4
    • 29 mei 2026 - 17:34
    • f(1)orum

      Posts: 10.053

      Formula Onestaltig…

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 18:03
    • F1jos

      Posts: 5.302

      Het kan dus nog erger, F1 onwaardig.

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 18:33
  • snailer

    Posts: 33.216

    De F in F1 staat tegenwoordig voor Fnuikend-1

    Kom... Laten we de hele hybride uitschakelen. Goed. Dan heb je maar 500 pk. Maar dan kunnen de rijders wel gewoon weer de bochten echt aanvallen en zullen er geen gevaarlijke situaties op de rechte stukken zijn.

    • + 3
    • 29 mei 2026 - 17:37
    • Mr Marly

      Posts: 8.003

      Wat kan jou het schelen aangezien je vaak moet vermelden dat je toch niet kijkt.

      • + 2
      • 29 mei 2026 - 18:03
    • meister

      Posts: 4.281

      Helaas moet je dan ook de race afstand zowat halveren.

      • + 0
      • 29 mei 2026 - 18:06
  • SEN1

    Posts: 2.773

    🤡

    • + 1
    • 29 mei 2026 - 17:50
  • Pietje Bell

    Posts: 34.997

    Vertaald vanuit het Engels:

    De FIA ​​zal de toewijzing van ADUO-vergunningen aan fabrikanten in Monaco bekendmaken.
    De gemiddelde prestatiewaarden van de eerste vijf races van de beste auto van elk fabrieks- en klantenteam bepalen de toewijzing van het voordeel.
    Toegestane upgrades omvatten een lange lijst met belangrijke elementen in het ICE-gedeelte, het uitlaatsysteem van de motor en de turbocompressor.
    Het ERS-gedeelte (en de bijbehorende koelsystemen) mogen ook worden aangepast.
    Upgrades aan de MGU-K en de besturingselektronica van de auto zijn mogelijk, evenals bepaalde hydraulische functies, vloeistoffen en ballast.
    Niemand mag componenten updaten die als standaard zijn geclassificeerd, zoals de hogedrukbrandstofpomp of, vanzelfsprekend, de meeste standaard besturingssensoren.

    • + 1
    • 29 mei 2026 - 18:00
  • TylaHunter

    Posts: 10.708

    Eerder vandaag een postje hierover gedaan.

    Het is een echte Formule E copy paste methode om Monaco "speciaal" te maken.

    Die override is dan sterker en daarmee een soort FE achtig verschil met Attack mode vs reguliere mode.

    Had eigenlijk nooit verwacht dat F1 dingen zou overnemen van FE qua sportieve regelementen.
    En dat is nou niet echt een compliment gezien hoe FE vaak wordt neergezet.

    Gelukkig hebben we Indycar dit weekend. Nog een beetje normaal racen op een stratencircuit.

    • + 2
    • 29 mei 2026 - 18:09
  • Erwinnaar

    Posts: 5.696

    Het is net de overheid, die komen tegenwoordig al tot achter je deur.

    Deze wanstaltige onzin in Monaco wordt door de meesten als zoete koek geslikt. Maar velen weten wel beter en gelukkig is er een Verstappen en aantal meer die zich verzetten in woord.

    Het is een tragisch dieptepunt voor de f1.

    Maak er maar een eenheidsklasse van zoals f2 maar dan 10 seconden sneller maar geef aub het racen terug en maximaal racen.

    De woorden van Albers destijds: maximum attack! Dat is hoe het moet.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 19:26

1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

