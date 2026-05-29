De Formule 1-coureurs lijken volgende week in Monaco over iets langzamere auto's te beschikken dan in de afgelopen races. De FIA heeft namelijk besloten om in te grijpen, omdat de huidige generatie F1-auto's anders te snel is voor het wereldberoemde stratencircuit in Monaco.

Het gaat dit jaar vrijwel elk raceweekend over de nieuwe motorregels in de Formule 1. Door de grotere rol van de elektrische componenten en de batterijen is het voor de coureurs lastiger om vol te pushen en verloren ze zelfs veel snelheid aan het einde van de rechte stukken. De FIA greep in om voor betere races te zorgen, maar in Monaco lijken ze tegen andere problemen aan te lopen.

De FIA gaat ingrijpen

The Race onthult namelijk dat de FIA de topsnelheden gaat terugschroeven voor de Grand Prix van Monaco van volgende week. De FIA zal volgens The Race een bepaalde engine mode voorschrijven voor de teams, die ervoor moet zorgen dat de coureurs een minder hoge topsnelheid hebben. Eerder werd al bekend dat er in Monaco ook geen gebruik kan worden gemaakt van de Straight Mode.

Gevaarlijke snelheden

Waar er eerder dit jaar discussies bestonden over dat de coureurs niet genoeg topsnelheid tot hun beschikking hadden, is het in Monaco volgens The Race een ander liedje. Aangezien het circuit van Monaco kort en krap is met weinig echte rechte stukken, zullen er bij deze generatie F1-auto's nu geen problemen ontstaan over leeglopende batterijen.

Het tegenovergestelde lijkt het geval te zijn, want de coureurs kunnen in Monaco gaan vliegen. De FIA wil echter voorkomen dat de auto's letterlijk gaan vliegen, en dat er een veiligheidsrisico ontstaat. The Race stelt dat er de vrees bestond dat de auto's te snel zouden zijn voor de lay-out. Daarom is er besloten om de topsnelheden wat terug te schroeven voor de parel op de Formule 1-kalender.

Wat zijn de gevolgen?

The Race legt uit dat de FIA voor het aankomende raceweekend in Monaco een verplichte engine mode oplegt aan de teams, waardoor de coureurs minder power deployment tot hun beschikking hebben op de rechte stukken.

Alhoewel de coureurs dus een minder hoge topsnelheid zullen bereiken, is het wel de verwachting dat de nieuwe regels goed bij Monaco passen. De coureurs zullen niet zomaar veel topsnelheid verliezen, ze zullen minder in spaarstand rijden en ze kunnen waarschijnlijk harder pushen.

Hoe zit het met Zandvoort?

Het is nog niet helemaal duidelijk of de FIA later dit jaar weer gaat ingrijpen op andere circuits. Ook Zandvoort is bijvoorbeeld een kort en bochtig circuit, maar in tegenstelling tot Monaco is de baan in de Noord-Hollandse duinen geen stratencircuit.