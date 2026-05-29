Red Bull verwacht F1-compromis: "Dan blijft Verstappen ook na 2027"

De toekomst van de Formule 1-motorregels blijft voer voor discussie, maar volgens Laurent Mekies hoeft Max Verstappen zich geen zorgen te maken over een vroegtijdig afscheid van de sport. De Red Bull-teambaas rekent erop dat de FIA de omstreden regels zal aanpassen, waardoor de Nederlander ook in 2028 nog ‘gewoon’ op de grid staat.

De motorreglementen voor volgend seizoen liggen al maanden onder vuur. Vooral de bijna fifty-fiftyverdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische aandrijving stuit op kritiek vanuit de paddock. Verstappen spaarde zijn woorden eerder niet en omschreef het pakket zelfs als ‘Formule E op steroïden’. Achter de schermen wordt inmiddels gewerkt aan een alternatief, waarbij vanaf 2027 een verhouding van 60 procent verbrandingsmotor en 40 procent elektrisch vermogen moet gelden.

Mekies vertrouwt op akkoord: ‘Sport moet vooropstaan’

Audi, Ferrari en Honda zouden voorlopig nog tegen die wijziging zijn en hopen op uitstel tot 2028. Dat voedde opnieuw speculaties over Verstappens toekomst, nadat de Nederlander al meermaals liet doorschemeren dat hij niet koste wat kost in de Formule 1 wil blijven onder de huidige regels. Mekies verwacht echter dat de verschillende partijen uiteindelijk een compromis zullen vinden.

"Ik ben optimistisch dat we de juiste oplossing gaan vinden", vertelde de Fransman. "Ik verwacht dat we uiteindelijk voldoende steun krijgen voor veranderingen die goed zijn voor de sport." Volgens Mekies zullen teams en motorleveranciers uiteindelijk verder kijken dan alleen hun eigen belangen. "Misschien helpt het onze concurrentiepositie wel, misschien ook niet, maar uiteindelijk moet je doen wat het beste is voor de Formule 1. Ik denk dat iedereen daar uiteindelijk uitkomt."

FIA werkt aan ingrijpende aanpassingen

De FIA zou de veranderingen willen realiseren door het brandstofdebiet en de tankcapaciteit te verhogen, terwijl het elektrische aandeel wordt teruggeschroefd. Dat vraagt wel om flinke technische ingrepen aan de wagens, met extra kosten voor de teams als gevolg. Daardoor zouden ook compromissen op tafel liggen, zoals gefaseerde hardware-aanpassingen of kortere races op circuits waar energiebeheer een grote rol speelt.

Voor Mekies is dat echter geen reden om af te wachten. "We moeten dit nu in één keer goed oplossen en ervoor zorgen dat het niet telkens opnieuw een discussie wordt", aldus de Red Bull-teambaas. "We zien geweldige races en veel positieve dingen in de sport. Er is alleen één onderdeel dat beter kan en dat moeten we dan ook definitief aanpakken."

 

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
