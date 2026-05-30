Stella legt uit: Deze rol gaat Lambiase vervullen bij McLaren

De toekomst van Gianpiero Lambiase blijft de gemoederen beroeren in de Formule 1-paddock. De huidige race-engineer van Max Verstappen werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan een sleutelrol bij McLaren, waar hij vanaf 2028 aan de slag gaat. Volgens geruchten zou de Italiaan zelfs worden klaargestoomd als toekomstige team principal, maar Andrea Stella heeft die speculaties nu resoluut van tafel geveegd.

McLaren maakte eerder bekend dat Lambiase vanaf 2028 de functie van hoofd van de operaties op het circuit zal invullen, waarbij hij rechtstreeks rapporteert aan Stella. Dat zorgde meteen voor flink wat geruchten over een mogelijke machtswissel op termijn, mede aangewakkerd door uitspraken van Red Bull-teambaas Laurent Mekies tijdens het raceweekend in Miami.

Stella zet punt achter speculaties rond Lambiase

Volgens Stella draait de komst van Lambiase echter helemaal niet om een toekomstige opvolging. De McLaren-teambaas benadrukt dat de Britse renstal vooral inzet op het aantrekken van de sterkste mensen binnen de sport. “Wij willen simpelweg de beste talenten uit de Formule 1 binnenhalen. Samen met Zak Brown bouwen we aan een zo sterk mogelijk team, niet alleen voor vandaag maar ook met het oog op de toekomst”, klinkt het.

Stella legde daarbij uit dat de keuze voor Lambiase deel uitmaakt van een bredere strategie om de structuur van McLaren verder te versterken. Daarbij verwees hij naar zijn ervaringen bij Ferrari in de succesjaren van begin jaren 2000. “Om op het hoogste niveau te winnen heb je ervaring, expertise en sterke leidersfiguren nodig. Dat is essentieel als je een topteam wil uitbouwen”, aldus Stella.

‘Geen opvolgingsplan, maar extra slagkracht’

De Italiaan maakte daarnaast duidelijk dat McLaren niet bezig is met een opvolgingsscenario, maar wel met het slimmer verdelen van verantwoordelijkheden binnen de renstal. Volgens Stella moet Lambiase net extra leiderschap toevoegen aan de bestaande organisatie. “Het idee is om onze huidige structuur sterker te maken door bijkomende kwaliteit en leiderschap toe te voegen”, legt hij uit.

Tegelijk gaf Stella toe dat de komst van Lambiase ook noodzakelijk is om de zware werklast van een team principal beter op te vangen. “Deze job vraagt enorm veel en daarom heb je sterke mensen rond je nodig. Voor ons is het plan volledig duidelijk. Alles wat daarbuiten wordt verteld, blijft pure speculatie”, besluit Stella.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Gianpiero Lambiase Andrea Stella McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.931

    Dat RB dat niet kan bieden.........?


    ....

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 16:04
  • shakedown

    Posts: 1.809

    Meer kapiteins op een schip.... McLaren zal hem niet bij Red Bull weggehaald hebben voor veel meer geld, maar dezelfde plek in een hiërarchie.

    Als je hem gaat gebruiken voor leiderschap naar een ander die leiderschap heeft krijg je gerommel... Dus nee dit is wel degelijk ter opvolging.

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 18:51

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Coureursprofiel

GB Gianpiero Lambiase -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 14 okt 1980 (45)
  • Geb. plaats , GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
