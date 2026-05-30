Antonelli: de hoop in bange dagen voor Italië

Antonelli: de hoop in bange dagen voor Italië

Andrea Kimi Antonelli is tot nu toe dé held van het Formule 1-seizoen. De tienersensatie van Mercedes wist vier van de vijf Grands Prix te winnen, en lijkt daarmee dé grote favoriet voor de wereldtitel te zijn. Antonelli is een groot talent, en laat Italië dromen van een historische prestatie.

Wie voorafgaand aan het seizoen zou hebben gezegd dat Antonelli de titelfavoriet is, werd voor gek verklaard. Antonelli kende vorig jaar een debuutseizoen vol ups en downs, en hij vormde geen moment een gevaar voor zijn teamgenoot George Russell. De Brit was de grote favoriet, won in Australië en werd daarna voorbijgestreefd door de jeugdige Antonelli.

Antonelli won in China zijn eerste Grand Prix, waarna hij ook mocht juichen in Japan, Miami en Canada. Het zijn recordbrekende prestaties, en iedereen lijkt het hem te gunnen. Antonelli is enorm populair; elke coureur lijkt hem dit succes te gunnen en in zijn thuisland Italië ontstaat er langzaam een hype. De Kimi-mania is nog niet uitgebroken, maar het lijkt niet lang meer te duren voordat heel Italië op zondagmiddag op de bank zit om de boy from Bologna toe te juichen.

Autosportland Italië

Italië is een echt autosportland. Het land herbergt een aantal van de mooiste circuits ter wereld, Imola en Monza, en ze zijn de geboortegrond van het mythische Ferrari. De Scuderia is heilig in Italië, maar Italiaanse coureurs faalden stuk voor stuk in de scharlakenrode bolides. Vandaag de dag juichen ze voor de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Leclerc spreekt goed Italiaans, maar hij is géén Italiaan.

De Tifosi zal altijd blijven juichen voor Ferrari, maar nu een landgenoot van hen definitief is doorgebroken, zullen ook de Mercedes-sjaaltjes hun weg gaan vinden naar de tribunes. In Italië wachten ze al jaren op een juichende landgenoot, want voor Antonelli was Giancarlo Fisichella in 2006 de laatste racewinnaar uit het land. Raceland Italië wacht al veel langer op een kampioen, Alberto Ascari was in 1953 de laatste.

Het lange wachten

Racenatie Italië heeft sinds het begin van de Formule 1 in 1950 slechts twee wereldkampioenen afgeleverd. Giuseppe Farina was in 1950 de eerste kampioen ooit, waarna Ascari twee titels pakte. Daarna probeerden andere Italianen de kroon nog wel te veroveren, maar iedereen faalde. Zelfs het legendarische Ferrari stond jarenlang droog, totdat ene Michael Schumacher begin deze eeuw voor historische successen zorgde.

Toch nog een Italiaanse wereldkampioen?

Nu is Antonelli de hoop in bange dagen, en hij kan bij de start van het Europese seizoen op enorm veel steun rekenen. Italië is immers niet alleen gek op autosport, maar op sport in het algemeen. Over anderhalve week gaat het WK voetbal van start, maar Italië heeft zich niet geplaatst. De hype van een eindtoernooi is er dus niet, en Antonelli lijkt in dat gat te springen. Samen met tennisser Jannik Sinner is hij de grootste ambassadeur van Italië, en dat is een enorme druk.

We hebben in de afgelopen jaren wel vaker gezien dat een coureur voor een enorme hype zorgde in zijn thuisland. Zo juicht heel Argentinië momenteel voor Franco Colapinto, en hebben we in Nederland natuurlijk het Orange Army dat al jaren Max Verstappen nareist naar elke uithoek van de wereld. De Italiaanse fans zijn er echter altijd geweest, maar nu hebben ze echt hun eigen ster.

De taak van Mercedes

Bij Antonelli's werkgever Mercedes doen ze er alles aan om hem met beide beentjes op de grond te houden. Hij probeert zelf ook rustig te blijven, maar niemand kan ontkennen dat hij vliegt. Na vijf races staat hij op 131 punten, terwijl zijn teamgenoot Russell volgt op de tweede plaats met 88 punten.

Antonelli vliegt, en lijkt vooralsnog niet van zijn roze wolk te kunnen vallen. Antonelli is deze sportzomer dé hoop van Italië, en hij kan ongekende sportgeschiedenis schrijven.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.718

    Iedere knutselanalist vindt nu dat Antonelli en Ferrari voor elkaar geschapen zijn. Maar dat is het juist niet, ook voor de italianen niet. Alleen al rekenkundig: zo lang zij bij elkaar vandaan blijven, zijn de succesmomenten meer verspreid en hoger in getal. Nu kunnen Italianen genieten van hetzij van hun darling, hetzij van hun nationale trots.
    Maar belangrijker, veel eenkennigheid is zelden een garantie voor succes. Daarom wil Cadillac voorlopig ook geen All American team zijn, en de laatste keer Mercedes als zodanig opereerde (2010-12) was ook geen succesvolle periode.

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 11:00
    • f(1)orum

      Posts: 10.056

      Toch lijkt het me vanzelfsprekend dat Antonelli ooit wel eens naar Ferrari zal verkassen.

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 11:10
    • mr.Monza

      Posts: 10.038

      @(1),
      Ze zullen elkaar op het juiste moment moeten vinden.
      Persoonlijk maakt het mij niet uit wie een evt. succes met Ferrari behaalt, zolang het maar een Ferrari is.
      Als het een landgenoot is zou dat leuk zijn, niks meer niks minder.

      • + 1
      • 30 mei 2026 - 11:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.336

      Monza.
      Ik denk wel dat degene die kampioen wordt bij Ferrari een Italiaan is, toch net wat specialer zal zijn.

      • + 1
      • 30 mei 2026 - 11:33
    • f(1)orum

      Posts: 10.056

      Mocht Antonelli succesvol zijn en blijven bij Benz, kan ik me erg goed voorstellen dat de druk aan beide zijden (Ferrari/Kimi) zal blijven toenemen om ooit tot elkander te komen. Wellicht vroeg in loopbaan van Antonelli indien Ferrari dan echt kansen maakt op titels of juist later, om zodoende zijn succesvolle F1 loopbaan alsnog bij Ferrari af te sluiten?

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 11:38
  • Larry Perkins

    Posts: 65.364

    "Samen met tennisser Jannik Sinner is Antonelli de grootste ambassadeur van Italië, en dat is een enorme druk."

    En de druk zal niet afnemen nu Sinner al in de tweede ronde is uitgeschakeld op Roland Garros...

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 13:34
    • Bertrand Gachot

      Posts: 701

      Ik heb een jaar in südtirol gewoond. Patrick Baumgartner, Günther Steiner, Jannik Sinner, Daniel Oss allemaal populair in Italië, maar zijn voor de gemiddelde italiaan geen "echte" italianen.

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 14:19
    • Larry Perkins

      Posts: 65.364

      Maar dat is wellicht veranderd nu zij de enige (sportieve) Italiaanse hoop zijn in bange dagen.

      Toen Verstappen succesvol werd waren er ook opeens een bull Belgen die hem als landgenoot probeerden te claimen.
      En in Nederland gaat het niet anders met succesvolle, van oorsprong Surinamers Antillianen...

      • + 0
      • 30 mei 2026 - 14:39
  • Bertrand Gachot

    Posts: 701

    Jammer dat altijd vergeten wordt dat Giovanni Alesi ("Jean") een volbloed italiaanse coureur was. Begin jaren 2000 was ik op bezoek bij Giovanni ('Jean') en Franco Alesi in Avignon, die spraken echt geen Frans met elkaar.

    • + 0
    • 30 mei 2026 - 14:11

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 281
  • Podiums 8
  • Grand Prix 29
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
