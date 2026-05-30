Andrea Kimi Antonelli is tot nu toe dé held van het Formule 1-seizoen. De tienersensatie van Mercedes wist vier van de vijf Grands Prix te winnen, en lijkt daarmee dé grote favoriet voor de wereldtitel te zijn. Antonelli is een groot talent, en laat Italië dromen van een historische prestatie.

Wie voorafgaand aan het seizoen zou hebben gezegd dat Antonelli de titelfavoriet is, werd voor gek verklaard. Antonelli kende vorig jaar een debuutseizoen vol ups en downs, en hij vormde geen moment een gevaar voor zijn teamgenoot George Russell. De Brit was de grote favoriet, won in Australië en werd daarna voorbijgestreefd door de jeugdige Antonelli.

Antonelli won in China zijn eerste Grand Prix, waarna hij ook mocht juichen in Japan, Miami en Canada. Het zijn recordbrekende prestaties, en iedereen lijkt het hem te gunnen. Antonelli is enorm populair; elke coureur lijkt hem dit succes te gunnen en in zijn thuisland Italië ontstaat er langzaam een hype. De Kimi-mania is nog niet uitgebroken, maar het lijkt niet lang meer te duren voordat heel Italië op zondagmiddag op de bank zit om de boy from Bologna toe te juichen.

Autosportland Italië

Italië is een echt autosportland. Het land herbergt een aantal van de mooiste circuits ter wereld, Imola en Monza, en ze zijn de geboortegrond van het mythische Ferrari. De Scuderia is heilig in Italië, maar Italiaanse coureurs faalden stuk voor stuk in de scharlakenrode bolides. Vandaag de dag juichen ze voor de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Leclerc spreekt goed Italiaans, maar hij is géén Italiaan.

De Tifosi zal altijd blijven juichen voor Ferrari, maar nu een landgenoot van hen definitief is doorgebroken, zullen ook de Mercedes-sjaaltjes hun weg gaan vinden naar de tribunes. In Italië wachten ze al jaren op een juichende landgenoot, want voor Antonelli was Giancarlo Fisichella in 2006 de laatste racewinnaar uit het land. Raceland Italië wacht al veel langer op een kampioen, Alberto Ascari was in 1953 de laatste.

Het lange wachten

Racenatie Italië heeft sinds het begin van de Formule 1 in 1950 slechts twee wereldkampioenen afgeleverd. Giuseppe Farina was in 1950 de eerste kampioen ooit, waarna Ascari twee titels pakte. Daarna probeerden andere Italianen de kroon nog wel te veroveren, maar iedereen faalde. Zelfs het legendarische Ferrari stond jarenlang droog, totdat ene Michael Schumacher begin deze eeuw voor historische successen zorgde.

Toch nog een Italiaanse wereldkampioen?

Nu is Antonelli de hoop in bange dagen, en hij kan bij de start van het Europese seizoen op enorm veel steun rekenen. Italië is immers niet alleen gek op autosport, maar op sport in het algemeen. Over anderhalve week gaat het WK voetbal van start, maar Italië heeft zich niet geplaatst. De hype van een eindtoernooi is er dus niet, en Antonelli lijkt in dat gat te springen. Samen met tennisser Jannik Sinner is hij de grootste ambassadeur van Italië, en dat is een enorme druk.

We hebben in de afgelopen jaren wel vaker gezien dat een coureur voor een enorme hype zorgde in zijn thuisland. Zo juicht heel Argentinië momenteel voor Franco Colapinto, en hebben we in Nederland natuurlijk het Orange Army dat al jaren Max Verstappen nareist naar elke uithoek van de wereld. De Italiaanse fans zijn er echter altijd geweest, maar nu hebben ze echt hun eigen ster.

De taak van Mercedes

Bij Antonelli's werkgever Mercedes doen ze er alles aan om hem met beide beentjes op de grond te houden. Hij probeert zelf ook rustig te blijven, maar niemand kan ontkennen dat hij vliegt. Na vijf races staat hij op 131 punten, terwijl zijn teamgenoot Russell volgt op de tweede plaats met 88 punten.

Antonelli vliegt, en lijkt vooralsnog niet van zijn roze wolk te kunnen vallen. Antonelli is deze sportzomer dé hoop van Italië, en hij kan ongekende sportgeschiedenis schrijven.