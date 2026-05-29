Hamilton wil Verstappen verslaan: "Liever dan Leclerc"

De rivaliteit tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton staat in de geschiedenisboeken bekend als een van de meest verhitte clashes in de geschiedenis van de Formule 1. F1-journalist Will Buxton claimt dan ook dat Hamilton liever van Verstappen wint dan van zijn huidige teamgenoot Charles Leclerc

De Grand Prix van Canada bracht de kijker deels terug naar het seizoen van 2021. Hamilton en Verstappen waren grotendeels van de race met elkaar in gevecht, en deze strijd werd door de zevenvoudig wereldkampioen gewonnen. Hamilton eindigde de race als tweede en de Red Bull-coureur als derde. Verstappen eindigde binnen een seconde van de Brit. 

Hamilton is in een sterke vorm

In Canada vochten de Red Bull- en Ferrari-coureurs met elkaar en daar heeft Buxton van genoten. Waar Hamilton en Verstappen het aan de stok kregen, was het Leclerc die het opnam tegen Verstappen-teamgenoot Isack Hadjar. Buxton is van mening dat het racen van Hamilton tegen Verstappen de zevenvoudig wereldkampioen meer voldoening geeft dan vechten tegen zijn teamgenoot. 

Beide coureurs lijken dit seizoen niet voor de prijzen te vechten, maar Buxton ziet dat dat voor de twee wereldkampioenen geen probleem was in Canada. "Ik ben van mening dat dat is wat ervoor zorgt dat ze allebei op de lange termijn blijven racen. Als ze niet voor titels strijden, moeten ze plezier hebben", aldus Buxton in de Up To Speed-podcast. 

Verstappen en Hamilton zijn gelijk

Volgens Buxton hebben zowel Verstappen als Hamilton enorm genoten van hun strijd in Montreal. "En wat is er nu leuker dan racen met iemand die je niet alleen als gelijkwaardig beschouwt, maar ook als een mede-wereldkampioen, waarbij je elkaars vaardigheden erkent? Je rijdt niet rond voor de elfde plaats, je strijdt tegen een grootheid, tegen iemand die heeft bereikt wat jij hebt bereikt en die op hetzelfde niveau heeft gepresteerd", aldus de journalist. 

Voor beide coureurs is het veel leuker, zo ziet Buxton. "En hoe leuk is dat? Ik denk dat het voor beiden waarschijnlijk leuker en bevredigender is om die gevechten te winnen, misschien zelfs dan tegen… voor Lewis zelfs winnen van, als het om de tweede plaats ging, winnen van een Kimi of winnen van een Charles of wie dan ook", aldus Buxton. 

Toch is Buxton van mening dat Leclerc en Antonelli ook enorm goede coureurs zijn, dus dat hij ze absoluut niet neer wil halen. "Dat is niet om ze oneer aan te doen, maar je vecht tegen een wereldkampioen en dat brengt een bepaald niveau met zich mee." Hamilton vindt zichzelf momenteel terug op de vierde plek in het wereldkampioenschap met 72 punten en Verstappen op de zevende plek met 43 punten.

  • Need5Speed

    Posts: 3.878

    Elke coureur wil zijn teamgenoot verslaan. Maar blijkbaar ziet Lewis hem als ongevaarlijk, een soort knuffel. Als je erin knijpt piept ie.

    • + 1
    • 29 mei 2026 - 08:30
  • Larry Perkins

    Posts: 65.328

    De genoemde podcast…

    A NEW ERA of Lewis Hamilton v Max Verstappen rivalry? | Up To Speed
    (38,10 minuten)

    https://youtu.be/0vJ8hsoKuZk

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 08:40
  • shakedown

    Posts: 1.807

    serieus? Die strijd is al lang en breed klaar Hamilton strijd met Verstappen? Nope. Twee verschillende teams, waarbij het nergens om gaat. Geen overwinningen, geen titels, geen poles. Voor Verstappen geld alleen dat, al het andere is bijzaak of niet van waarde.

    Dat Hamilton dit als strijd ziet, is denk ik een beetje eenzijdig. Hamlton vs... Geen idee. Verstappen iig niet die rijd rond en is vooral bezig met het team op orde krijgen en ervoor te zorgen dat het weer mee gaat doen om de prijzen.

    Hamilton doet er goed aan zich volledig op LeClerc te richten. Dit is de eerste die je moet verslaan. Al denk ik dat bij LeClerc het heilige vuur ook al even gedoofd is...

    Wat dat betreft heeft Ferrari op papier een enorm sterk team, maar in de praktijk moah. Geen van beide geloofd er echt in. Hoezeer ze het ook proberen over te laten komen in de media. Ze zitten er allebij vanwege de euro/dollar/ponden. Niet vanwege de uitdaging of geloof in betere tijden. Elk jaar weer is het teleustellend Elka jaar weer is het steeds net niet en aan ander team heeft het beter voor elkaar.

    Vergeet niet, 2007 was het Raikonen die voor het laatst met Ferrari kampioen werd... 19 jaar geleden.... Meer dan 1 generatie geleden... Ze zijn wel kampioen tweede en derde plaats deze laatste 19 jaar... Dat is iets waar niemand voor strijd...

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 09:17

