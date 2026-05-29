Oud-coureur begrijpt woede-uitbarsting Russell: "Heb het zelf meegemaakt"

Martin Brundle heeft begrip voorr George Russell. De oud-coureur bespreekt het gevecht tussen Russell en Kimi Antonelli, dat gewonnen werd door Antonelli. Russell viel namelijk uit door een kapotte batterij waarna hij erg woedend werd en zijn hoofdsteun op de baan gooide. 

Russell zag zijn race al vroeg tot een einde komen, want hij viel in ronde 39 al uit. De Brit vocht met zijn teamgenoot om de overwinning, maar Antonelli won opnieuw een Grand Prix dit seizoen. Hoewel Mercedes alle vijf de eerste races heeft gewonnen, is het Antonelli die vier Grands Prix op zijn naam heeft geschreven dit seizoen.

Russell is woedend

Het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs blijft groeien en Antonelli is al uitgelopen naar een puntenverschil van 43 punten. Hierdoor kan de Italiaan iets rustiger ademhalen en moet Russell alles op alles zetten om zijn teamgenoot het leven zuur te maken. Russell heeft echter ook rekening te houden met de Ferrari-coureurs, want zowel Charles Leclerc als zijn voormalige teamgenoot Lewis Hamilton hijgen in zijn nek na zijn uitvalbeurt.

"Op dit moment is er geen verschil tussen Russell en Kimi Antonelli", aldus Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Ervaring en wijsheid lijken perfect samen te gaan met ongebreidelde snelheid en enthousiasme, en daarom komen ze steeds weer in het midden van een bocht tegen elkaar aan. Ze leken constant naast elkaar te rijden, vooral wanneer een van beide coureurs iets te laat remde bij het ingaan van de haarspeldbocht in bocht tien."

Brundle begrijpt Russell

Zelf heeft Brundle van 1984 tot en met 1996 in de Formule 1 gereden. Daarin behaalde hij negen podiums, geen overwinningen en heel wat frustratie. Hij begrijpt de woede van Russell daarom enorm. "In zijn wanhoop gooide hij zijn hoofdsteun de baan op en voor de auto uit, waarvoor hij een boete van €5.000 kreeg, voorwaardelijk voor twaalf maanden." 

De oud-coureur is daarom van mening dat de boete goed besteed geld is, want Russell leert daarvan. "Wat mij betreft is dat geld goed besteed als manier om de extreme adrenalinestoot en teleurstelling te verwerken. Ik heb het zelf ook meegemaakt." De Brit heeft zijn excuses aan de marshalls aangeboden.

Reacties (2)

  • f(1)orum

    Posts: 10.045

    "Wat mij betreft is dat geld goed besteed als manier om de extreme adrenalinestoot en teleurstelling te verwerken."

    Als de boete voorwaardelijk is, is er dus nog geen geld besteed.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 09:01
    • Larry Perkins

      Posts: 65.330

      Ze hadden hem beter onvoorwaardelijk kunnen opdragen te helpen de tribunes na afloop op te ruimen (wat Vettel een keer spontaan deed), zo leert hij de rommel niet zomaar van zich af te gooien...

      • + 0
      • 29 mei 2026 - 09:27

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Mercedes
