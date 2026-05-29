Martin Brundle heeft begrip voorr George Russell. De oud-coureur bespreekt het gevecht tussen Russell en Kimi Antonelli, dat gewonnen werd door Antonelli. Russell viel namelijk uit door een kapotte batterij waarna hij erg woedend werd en zijn hoofdsteun op de baan gooide.

Russell zag zijn race al vroeg tot een einde komen, want hij viel in ronde 39 al uit. De Brit vocht met zijn teamgenoot om de overwinning, maar Antonelli won opnieuw een Grand Prix dit seizoen. Hoewel Mercedes alle vijf de eerste races heeft gewonnen, is het Antonelli die vier Grands Prix op zijn naam heeft geschreven dit seizoen.

Russell is woedend

Het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs blijft groeien en Antonelli is al uitgelopen naar een puntenverschil van 43 punten. Hierdoor kan de Italiaan iets rustiger ademhalen en moet Russell alles op alles zetten om zijn teamgenoot het leven zuur te maken. Russell heeft echter ook rekening te houden met de Ferrari-coureurs, want zowel Charles Leclerc als zijn voormalige teamgenoot Lewis Hamilton hijgen in zijn nek na zijn uitvalbeurt.

"Op dit moment is er geen verschil tussen Russell en Kimi Antonelli", aldus Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Ervaring en wijsheid lijken perfect samen te gaan met ongebreidelde snelheid en enthousiasme, en daarom komen ze steeds weer in het midden van een bocht tegen elkaar aan. Ze leken constant naast elkaar te rijden, vooral wanneer een van beide coureurs iets te laat remde bij het ingaan van de haarspeldbocht in bocht tien."

Brundle begrijpt Russell

Zelf heeft Brundle van 1984 tot en met 1996 in de Formule 1 gereden. Daarin behaalde hij negen podiums, geen overwinningen en heel wat frustratie. Hij begrijpt de woede van Russell daarom enorm. "In zijn wanhoop gooide hij zijn hoofdsteun de baan op en voor de auto uit, waarvoor hij een boete van €5.000 kreeg, voorwaardelijk voor twaalf maanden."

De oud-coureur is daarom van mening dat de boete goed besteed geld is, want Russell leert daarvan. "Wat mij betreft is dat geld goed besteed als manier om de extreme adrenalinestoot en teleurstelling te verwerken. Ik heb het zelf ook meegemaakt." De Brit heeft zijn excuses aan de marshalls aangeboden.