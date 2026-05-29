user icon
icon

Red Bull-partner Ford opvallend positief over nieuwe F1-motorplannen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull-partner Ford opvallend positief over nieuwe F1-motorplannen

Ook Red Bull-partner Ford is een voorstander van een mogelijke terugkeer naar de V8-motor. Het onderwerp ligt sinds een aantal weken weer op tafel nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet doorschemeren dat ze graag willen terugkeren naar deze motorformule. Ford-topman Mark Rushbrook staat daar niet onwelwillend tegenover.

In de Formule 1 wordt sinds dit jaar gewerkt met nieuwe motorregels. Deze regels zorgden in de afgelopen weken voor de nodige ophef, omdat veel coureurs aangaven dat ze niet voluit konden pushen en zich meer bezig moesten houden met het energiemanagement. Terwijl er discussies worden gevoerd over de huidige regels, liet FIA-president Ben Sulayem al weten dat de V8-motoren hoe dan ook terugkeren. Hij wees naar 2030 of 3031 en zijn plannen kregen opvallend veel steun.

Meer over Ford Ford vertrouwt op Red Bull: "Zouden het haten als Verstappen vertrekt"

Ford vertrouwt op Red Bull: "Zouden het haten als Verstappen vertrekt"

19 mei

Hoe kijkt Ford naar deze plannen?

Ook bij Red Bulls motorpartner Ford vinden ze het geen slecht idee. Ford Racing-kopstuk Mark Rushbrook werd ernaar gevraagd door PlanetF1: "Zoals wij het nu als sport bekijken, zijn er veel stakeholders en die moeten allemaal hun mening kunnen geven, maar uiteindelijk moet er iemand een beslissing nemen en de sport in een bepaalde richting sturen. We hebben met de FIA, de FOM en de andere OEM's gedeeld waar wij als Ford naar kijken. We hebben veel flexibiliteit in wat voor ons werkt."

V8-motoren zijn niet nieuw

Rushbrook stelt ook dat ze bij Ford al veel ervaring hebben met V8-motoren: "Als je kijkt naar onze producten en onze verschillende aandrijflijnen, zie je een breed spectrum: veel voertuigen met puur verbrandingsmotoren, veel volledig elektrische voertuigen en alles daartussenin in de vorm van hybrides. Daardoor hebben we de mogelijkheid om iets in de Formule 1 te hebben dat relevant blijft voor ons."

Bij Ford staan ze overal voor open: "Daarnaast hebben we in ons geval, als je kijkt naar de andere vormen van motorsport waarin we actief zijn, ook andere series met verschillende technische regelpakketten waarin we kunnen leren wat we nodig hebben. Dus de richting waarin de Formule 1 zich ontwikkelt, werkt voor ons."

Wat betekent dit voor de toekomst van Ford?

Als Rushbrook wordt gevraagd of een eventueel nieuw regelpakket de interesse van Ford in de Formule 1 kan aantasten, haalt hij zijn schouders op: "Ik weet het eerlijk gezegd niet. Zoals ik eerder al zei: we verkopen nog steeds veel auto's met pure verbrandingsmotoren zonder elektrische componenten. Ik denk dat een natuurlijk aangezogen V8 met een kleine elektrische component passend zou zijn voor de sport. Daar zouden we tevreden mee zijn."

Het project met Red Bull

Ford stapte dit jaar weer de Formule 1 in. Ze werken samen met Red Bull, en ze ontwikkelen samen krachtbronnen. Dit doen ze onder de noemer van Red Bull Powertrains, waarmee ze krachtbronnen leveren aan Red Bull Racing en Racing Bulls.

F1 Nieuws Red Bull Racing Ford

Reacties (0)

Login om te reageren

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar