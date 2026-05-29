Ook Red Bull-partner Ford is een voorstander van een mogelijke terugkeer naar de V8-motor. Het onderwerp ligt sinds een aantal weken weer op tafel nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet doorschemeren dat ze graag willen terugkeren naar deze motorformule. Ford-topman Mark Rushbrook staat daar niet onwelwillend tegenover.

In de Formule 1 wordt sinds dit jaar gewerkt met nieuwe motorregels. Deze regels zorgden in de afgelopen weken voor de nodige ophef, omdat veel coureurs aangaven dat ze niet voluit konden pushen en zich meer bezig moesten houden met het energiemanagement. Terwijl er discussies worden gevoerd over de huidige regels, liet FIA-president Ben Sulayem al weten dat de V8-motoren hoe dan ook terugkeren. Hij wees naar 2030 of 3031 en zijn plannen kregen opvallend veel steun.

Hoe kijkt Ford naar deze plannen?

Ook bij Red Bulls motorpartner Ford vinden ze het geen slecht idee. Ford Racing-kopstuk Mark Rushbrook werd ernaar gevraagd door PlanetF1: "Zoals wij het nu als sport bekijken, zijn er veel stakeholders en die moeten allemaal hun mening kunnen geven, maar uiteindelijk moet er iemand een beslissing nemen en de sport in een bepaalde richting sturen. We hebben met de FIA, de FOM en de andere OEM's gedeeld waar wij als Ford naar kijken. We hebben veel flexibiliteit in wat voor ons werkt."

V8-motoren zijn niet nieuw

Rushbrook stelt ook dat ze bij Ford al veel ervaring hebben met V8-motoren: "Als je kijkt naar onze producten en onze verschillende aandrijflijnen, zie je een breed spectrum: veel voertuigen met puur verbrandingsmotoren, veel volledig elektrische voertuigen en alles daartussenin in de vorm van hybrides. Daardoor hebben we de mogelijkheid om iets in de Formule 1 te hebben dat relevant blijft voor ons."

Bij Ford staan ze overal voor open: "Daarnaast hebben we in ons geval, als je kijkt naar de andere vormen van motorsport waarin we actief zijn, ook andere series met verschillende technische regelpakketten waarin we kunnen leren wat we nodig hebben. Dus de richting waarin de Formule 1 zich ontwikkelt, werkt voor ons."

Wat betekent dit voor de toekomst van Ford?

Als Rushbrook wordt gevraagd of een eventueel nieuw regelpakket de interesse van Ford in de Formule 1 kan aantasten, haalt hij zijn schouders op: "Ik weet het eerlijk gezegd niet. Zoals ik eerder al zei: we verkopen nog steeds veel auto's met pure verbrandingsmotoren zonder elektrische componenten. Ik denk dat een natuurlijk aangezogen V8 met een kleine elektrische component passend zou zijn voor de sport. Daar zouden we tevreden mee zijn."

Het project met Red Bull

Ford stapte dit jaar weer de Formule 1 in. Ze werken samen met Red Bull, en ze ontwikkelen samen krachtbronnen. Dit doen ze onder de noemer van Red Bull Powertrains, waarmee ze krachtbronnen leveren aan Red Bull Racing en Racing Bulls.