De interne strijd bij Mercedes laait steeds verder op na een spectaculair raceweekend in Canada. George Russell en Kimi Antonelli vochten zowel in de Sprint als tijdens de Grand Prix felle duels uit, waarbij de spanningen soms hoog opliepen. Toch klinkt vanuit Engeland het advies aan Toto Wolff helder: grijp voorlopig nog niet in.

Russell en Antonelli raakten tijdens de Sprint op zaterdag al met elkaar in aanraking, waarna de jonge Italiaan zich via de boordradio kritisch uitliet over de verdedigende rijstijl van zijn teamgenoot. Op zondag ging het duel vrolijk verder, toen beide Mercedes-coureurs vanaf de eerste startrij een intens gevecht uitvochten om de overwinning. Pas een motorprobleem bij Russell maakte een einde aan de strijd en bezorgde Antonelli zijn vierde zege op rij én een voorsprong van 43 WK-punten.

Croft waarschuwt Wolff: ‘Blijf er voorlopig buiten’

Sky Sports-commentator David Croft vindt dat Mercedes voorlopig vooral vertrouwen moet houden in zijn coureurs. Volgens hem heeft de renstal een comfortabele voorsprong in het constructeurskampioenschap en is er nog geen reden om teamorders op tafel te leggen.

“Mercedes staat er uitstekend voor in het constructeurskampioenschap en die voorsprong zal vermoedelijk alleen maar groter worden”, stelde Croft in The F1 Show Podcast. “Er is op dit moment geen enkele reden om in te grijpen. Je betaalt deze coureurs om hun werk te doen, dus moet je ze ook vertrouwen. Blijf voorlopig op afstand en laat ze racen.”

Volgens Croft hoeft Mercedes pas op de rem te trappen als de rivaliteit écht ontspoort. “Zolang ze elkaar niet van de baan rijden, zou ik Toto Wolff aanraden om vooral stil te blijven”, klonk het met een knipoog. “Pas wanneer ze zichzelf uitschakelen, kun je als team ingrijpen. Maar dit voelt absoluut nog niet als een Hamilton-Rosberg-situatie. Er is nog altijd veel respect tussen die twee.”

Chadwick ziet gevaar én kwaliteit bij Antonelli

Ook Sky Sports-analist Jamie Chadwick keek met verbazing naar het gevecht tussen beide Mercedes-coureurs. Volgens haar zat een crash er al bijna aan te komen en kwam Russells motorprobleem voor Mercedes op politiek vlak misschien zelfs niet slecht uit.

“Ze zaten eigenlijk nog maar een paar rondes verwijderd van tranen en brokken”, stelde Chadwick. “Misschien kwam die motorpech voor Mercedes qua interne spanningen zelfs op een goed moment. Maar wat we zondag zagen, was echt racen van de bovenste plank. Ik heb al lang geen strijd om de leiding gezien zoals deze.”

Daarnaast denkt Chadwick dat Antonelli momenteel nét iets extra’s heeft tegenover zijn ervaren teamgenoot. “Je ziet dat vuur bij Kimi”, analyseerde ze. “Toen hij achter George reed, zag je hoeveel honger hij had. Dat extra tiende van een seconde komt voort uit zelfvertrouwen. Hij denkt nu: ik hoor hier gewoon thuis en ik heb evenveel recht om vooraan te rijden als mijn teamgenoot.”