Uitslag 24 uur van de Nürburgring ligt nog steeds niet vast

De uitslag van de 24 uur van de Nürburgring staat op losse schroeven. Twee weken na de spectaculaire race blijkt dat de auto van één van de podiumfinishers niet door de technische keuring is gekomen. Voor Max Verstappen en zijn team lijkt dit weinig uit te maken.

De blik van de hele racewereld was twee weken geleden gericht op de Nürburgring. Viervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen maakte zijn debuut in de iconische 24-uursrace, en hij maakte lange tijd kans op de zege. Samen met zijn teamgenoten Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon reed hij lange tijd aan de leiding, maar op zondagochtend gooiden technische problemen roet in het eten.

Wat is er nu aan de hand?

Het Duitse medium Motorsport-Total meldt nu dat de #84 Lamborghini Huracán GT3 van Mirko Bortolotti, Patric Niederhauser en Luca Engstler niet door de technische keuring is gekomen. De Lamborghini kwam op de Nürburgring als tweede over de streep, en volgens Motorsport-Total is bij een dynotest ontdekt dat de auto zo'n 20 pk boven de toegestane waarden heeft gepresteerd.

Een woordvoerder van de organisatie van de 24 uur van de Nürburgring liet aan Motorsport-Total weten dat de gekeurde Aston Martins, BMW's, Fords, Mercedessen en Porsches wél door deze keuring zijn gekomen. De technische commissarissen hebben hun rapport nu doorgestuurd naar de stewards van de race, en nu zal blijken wat de organisatie gaat doen met deze overtreding.

Het prachtige duel van Verstappen

De uitslag die nu op papier staat, is dan ook onder voorbehoud. Het podium kan dus nog veranderen, maar de winst van de Mercedes van Luca Stolz, Fabian Schiller, Maxime Martin en Maro Engel lijkt in ieder geval niet in gevaar te komen. De Mercedes van Winward Racing was de zusterauto van Verstappens team, en de twee wagens vochten geruime tijd een mooi duel uit.

Verstappen en Engel zorgden diep in de nacht voor het meeste spektakel door elkaar geen centimeter ruimte te geven op de Nordschleife. Engel schoot zelfs door het gras, waarna Verstappen een grotere voorsprong wist op te bouwen. In de ochtenduren ging het dus mis, en gooiden technische problemen roet in het eten. De equipe van Verstappen reed vlak voor het vallen van de vlag nog wel een paar rondjes, maar de dreigende diskwalificatie van de Lamborghini maakt voor hen weinig uit.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

  • Bertrand Gachot

    Posts: 689

    Zo zie je maar weer de uitslag van "het zogenaamde old school geen gezeur ouderwets gas erop, het pure racen" wordt ook gewoon achter de gesloten deuren van de raceleiding beslist.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 14:56

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

