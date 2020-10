Race twee in Zolder: Frijns start als derde, Habsburg pakt zijn eerste pole

Voor de autosportliefhebbers is er vandaag zeker nog wat te beleven. Om 13:30 Nederlandse tijd is de tweede race van de DTM in Zolder. Ferdinand Habsburg pakte zijn eerste pole en doet alleen nog mee voor de dagsuccessen. Robin Frijns is nog steeds in het gevecht om de titel en start als derde achter kampioenschapsleider Rene Rast. De andere titelkandidaat Nico Muller kwam niet verder dan plaats vijf. Het belooft weer een spannende gevecht te worden. Frijns staat vijftien punten achter in de stand.

