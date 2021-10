Berger furieus op Mercedes en Van der Linde: ''Hebben DTM beschadigd''

DTM-baas en voormalig F1-coureur Gerhard Berger is ontzettend boos op de zeer dubieuze acties van Mercedes en Kelvin van der Linde bij de slotrace op de Norisring van vorige week zondag.



"Zowel de teamorders van Mercedes als de actie van Van der Linde hebben de DTM beschadigd'', zei Berger tegen Bild. ''Het spijt me heel erg voor iedereen die zich heeft ingezet om de DTM aantrekkelijker te maken. Zij hebben ervoor gezorgd dat de DTM staat voor hard maar eerlijk racen waarbij de besten winnen. Helaas is dat in de finale niet gelukt."



Racen als doldwaze stier

Van der Linde ramde met een onbesuisde manouvre zijn grootste rivaal en kanshebber om het kampioenschap, Liam Lawson, uit de titelrace.

Daarna kreeg Van der Linde het aan de stok met de laatst overgebleven concurrent, Maximillian Götz, en dat liep ook verkeerd af. Na een afsnijdactie bij de Duitser kreeg Van der Linde een lekke band en was daardoor kansloos voor het kampioenschap.

Mercedes heeft vinger in de pap

Götz had met nog enkele minuten te gaan een wonder nodig om als nummer één in de rangschikking te eindigen, maar dat was ver uit zicht. Totdat de bazen bij Mercedes zich ermee gingen bemoeien.

Voor Götz reden namelijk twee andere protogés van de autofabrikant, Lucas Auer en Philip Ellis. Deze rijders kregen een teamorder om Götz voorbij te laten. Hierdoor won Götz alsnog de wedstrijd en daarmee de titel. Niemand had voorafgaand het slotweekend daar rekening mee gehouden.