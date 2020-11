De toekomst: GT-klasse voor privateers, in 2023 DTM Eletric

Met de seizoensfinale in Hockenheim heeft het Deutsche Tourenwagen-Masters in haar huidige vorm afscheid genomen van het autosporttoneel. René Rast gaat als laatste de geschiedenisboeken in die met deze formule een titel wist te bemachtigen. Volgend jaar wordt de DTM omgedoopt in een GT Plus-klasse voor privéteams. Vorige week lanceerde de organisatie officieel deze plannen via hun eigen website.

In september was al bekend geworden dat de huidige DTM-regels op de schop gingen. Grote autofabrikanten zagen namelijk geen heil meer in de dure en complexe formule, het zogeheten Class-One-reglement. Er moest verandering komen om de DTM in leven te houden. Onder leiding van voormalig F1-coureur Gerhard Berger werd er uiteindelijk besloten dat de Duitse serie in 2021 wordt omgedoopt in een GT Plus-klasse voor privateers. In 2023 hoopt de organisatie een volledige elektrische serie te hebben opgezet. Deze plannen moeten er weer voor zorgen dat het kampioenschap aantrekkelijk wordt voor autofabrikanten, sponsors en fans.

Strafgewicht blijft bestaan, rollende starts zoals in Amerika

Het nieuwe reglement laat meer ruimte over voor verschillende auto-ontwerpen. Daardoor wordt er niet alleen meer gekeken naar de snelheid van de wagens, maar ook naar andere zaken die invloed hebben op de prestaties. Met verschillende en extra strafgewichten wordt er voor gezorgd dat het speelveld dicht bij elkaar blijft liggen en dat races interessant blijven om naar te kijken. Zo krijgen de bovenste drie coureurs in de stand van het kampioenschap extra ballast mee, respectievelijk 25, 18 en 15 kilo.

De indeling van alle sessies en de duur van de wedstrijden zullen in 2021 amper aangepast worden. Elke race bestaat uit 55 minuten plus een volledige ronde en er is een verplichte pitstop. De startprocedure wordt wel anders dan wat we gewend zijn. In plaats van een staande start, komt er nu een rollende variant. Deze procedure wordt vaak toegepast in de Amerikaanse raceklasses. Het startveld komt tijdens de formatieronde in twee rijen naar de start -en finishlijn toe gereden. Als de groene vlag wordt gezwaaid, mogen de coureurs elkaar passeren na de streep. Dit moet volgens de organisatoren meer spektakel opleveren.

Grote automerken opnieuw geïntresseerd

Mercedes lijkt in ieder geval weer geïnteresseerd om gedeeltelijk fabriekssteun te verlenen. Audi en BMW hebben al bevestigd te zullen blijven. Het GT Plus-regelement zorgt hier mede voor. De meeste concerns hebben namelijk al een GT-bolide op de rolbank liggen voor langeafstandraces. Voor de vernieuwde DTM hoeft een wagenbouwer de auto alleen aan te passen op een aantal gebieden. Zo moet bijvoorbeeld de bolide geschikt zijn voor de sprintraces die tijdens het DTM-weekend worden gehouden.

De teams krijgen niet meer volledige fabriekssteun. Voor de automerken maakt dat de klasse financieel toegankelijker en minder tijdrovend. Hopelijk wordt hiermee ook andere legendarische merken gelokt naar DTM, zoals Porsche, Aston Martin of zelfs McLaren. Gerhard Berger heeft vorige week al toegegeven in gesprek te zijn met enkele legendarische merken.

Nieuwe klasse in 2023: DTM Electric, voorprogramma blijft voornamelijk in tact

Naast de aangepaste regelgeving voor 2021, kijkt de organisatie van de DTM al verder vooruit naar de toekomst. Het elektrisch rijden is daarin het belangrijkste speerpunt. Over drie jaar is het de bedoeling dat er een DTM-serie komt met volledig elektrische aangedreven wagens, genaamd DMT Electric. DTM-baas Gerhard Berger zag het in eerste instantie niet zitten als pure raceliefhebber, maar ziet nu in dat elektrisch rijden de toekomst heeft. De bedoeling is uiteindelijk dat de elektromotor 1200 pk eruit moet persen. En vooral dat het leuk moet blijven voor de toeschouwers en de rijders. Deze elektrische klasse zal naast de gewone DTM gaan opereren. Mocht de GT-klasse niet meer aantrekkelijk zijn voor teams en fabrikanten, dan kan de DTM nog altijd met gerust hart verder met deze elektrische variant.

Naast de vernieuwde DTM zijn er nog andere series te bewonderen in het weekend. De DTM Trophy zal meer gaan fungeren als opstapklasse. Ook is er nog de DTM Classics voor de ware nostalgisten. In het deelnemersveld wordt er dan gereden met historische pareltjes uit het verleden, zoals Group C-wagens, legendarische DTM-auto's en er komen zelfs oude Formule 1-bolides langs gescheurd.



Seizoen start in Rusland

De eerste race van de vernieuwde DTM staat gepland in het weekend van 28 mei. Dat zal er op het circuit van Igora Drive in Rusland de nieuwe bolides te zien zijn. De baan is recentelijk gebouwd en ligt 54 kilometer ten noorden van St. Petersburg.