BMW ook op weg richting de uitgang van de DTM?

De Duitse toerwagenserie DTM staat op instorten sinds de aankondiging van Audi om na dit jaar te stoppen met het DTM-project. Daardoor blijft alleen BMW als automerk in de DTM over, maar ook de Beierse autofabrikant heeft twijfels over voortzetting van de aanwezigheid in de klasse.

Het zou tot een (tijdelijk) einde van de DTM kunnen leiden, denkt BMW-bestuurslid Klaus Frohlich. In Suddeutsche Zeitung zegt hij: "We moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt. Er is veel gaande. Voor de korte termijn heeft de oude benadering van de DTM een probleem, we dienen outside the box te denken. We hebben de tijd om na te denken en wellicht een onderbreking. Maar de DTM is in het verleden eerder weggeweest en teruggekomen."

In de huidige omstandigheden is het voor autofabrikanten niet makkelijk om de raceprogramma's overeind te houden. De coronacrisis hakt er zwaar in, geeft Frohlich ook aan. "We hebben een nieuwe situatie en die gaat niet binnen afzienbare tijd veranderen. Een ding is duidelijk, qua strategie volgen we de strategie van het hoofdkantoor van BMW. Maar we kunnen niet tegen onszelf racen in de DTM. Gerhard Berger (DTM-baas, red.) en ik zullen na gaan denken over hoe we verder kunnen."