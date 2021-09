Liam Lawson slaat dubbelslag op Red Bull Ring

Liam Lawson is de eerste coureur die beide races in één raceweekend in de DTM 2021 wint. De Red Bull-junior, die ook uitkomt in de Formule 2, heeft dankzij deze twee zeges op de Red Bull Ring weer volop kans op de titel. De 19-jarige rijder heeft nog maar 12 punten achterstand op kampioenschapsleider Kelvin van der Linde, die met een vijfde en zesde plaats Oostenrijk verlaat.

De volgende ontmoeting in de DTM is over twee weken in Assen op 18 en 19 september. In totaal zijn er nog zes races te verrijden.