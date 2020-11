Nico Muller brengt kampioenschap richting climax na epische strijd

De strijd om het DTM-kampioenschap gaat richting een zinderende ontknoping. De nummer twee in de stand, Nico Muller, pakte een sensationele zege op Hockenheim na een episch gevecht met kampioenschapsleider Rene Rast. De Oostenrijker heeft nog een voorsprong van dertien punten. Jamie Green, teamgenoot van Rast bij Audi, werd derde. Robin Frijns werd door een risicovolle strategie nog zevende.

​​Bij de start pakte Muller brutaal de leiding door de van pole gestarte Rast aan de binnenkant van de eerste bocht te verschalken. De Oostenrijker kwam op het vuil, maar kon achter Muller aansluiten. Achteraan was er een incident tussen oud DTM-kampioem Marco Wittmann en Harrison Newey werden gesandwitchet. Dat kwam mede door Robert Kubica die tussen beiden wilde komen. Dat zorgde meteen voor de eerste Safety Car. Frijns kende geen problemen, maar verloor wel een plek en kwam als negende door.

De Safety Car ging pas in ronde vijf naar binnen. Dit kwam door alle rotzooi die opgeruimd moest worden. De herstart verliep zonder schokkende gebeurtenissen. Muller behield de leiding.

Rast zette in ronde zeven de aanval in. Na de hairpin gingen beide titelkandidaten zij aan zij, maar Muller hield stand. Frijns probeerde een alternatieve strategie en ging vroeg naar binnen voor vers rubber.

In ronde negen lukte het Rast uiteindelijk om Muller in te halen en sloeg een klein gaatje van een seconde. Muller, de nummer twee in stand leek de kampioenschapsleider in eerste instantie niet meer te kunnen volgen, maar bleef hem n het vizier houden.

Een ware titanstrijd tussen de kemphanen ontpopte zich opnieuw op het legendarische Hockenheim. Muller speelde tot ronde dertiende verstoppertje, maar daarna zette de Duitser opnieuw de aanval in op de Oostenrijker. Elke keer probeerde Muller zijn conculega te verschalken na de hairpin. Ook gingen ze richting het stadion-gedeelte zij aan zij, maar de titelverdediger hield steeds stand.

Muller ging in ronde zeventien naar binnen voor zijn verplichte stop. Rast ging een ronde later voor zijn pitstop, kwam met koud rubber naar buiten, blokkeerde zijn banden en verloor daardoor posities aan Green en de vroege gestopte Frijns. In alle heisa pakte Green de Nederlander terug die op veel ouder rubber rondreed. Eenmaal toen de banden van Rast opgewarmd waren, kon Rast ook de Nederlander makkelijk passeren.

Muller had ondertussen met iets meer dan vijftien minuten te gaan een gat van meer dan drie seconden op Green en Rast. Frijns zakte langzaamaan weer verder terug op zijn oude banden en was virtueel uitgeschakeld voor de titel.

Rast knabbelde beetje bij beetje de voorsprong af van zijn concurrent aan de leiding. Op een gegeven moment was de marge nog maar twee seconden. De kampioenschapsleider had de snelheid goed te pakken en Muller moest steeds meer in zijn spiegels kijken.

Met nog ongeveer tien minuten te gaan was Rast flink aan het jagen op zijn Duitse concurrent. Het was wachten op een nieuw episch gevecht tussen deze Audi-coureurs. De Oostenrijker zette in ronde 27 direct de aanval in na de hairpin, maar Muller verdedigde met succes aan de binnenkant met hand en tand.

Rast positoneerde zich opnieuw en kon voor de hairpin nu wel Muller inhalen. Vlak daarachter reed de teamgenoot van Rast op positie drie en kon er voor zorgen dat het kampioenschap beslist kon worden. Maar Muller gaf niet op en wilde de eerste plek weer terugpakken.

Timo Glock deed de boel opschrijven en beleefde vlak voor het einde harde crash. Daardoor kwam de tweede Safety Car op de baan. Enkele rijders, zoals op Frijns, reden op oud rubber en maakten van de gelegenheid gebruik door een 'gratis' stop uit te voeren. Ze mochten allemaal weer aansluiten. Frijns reed daardoor op de elfde plek.

Op de klok stond nog iets minder dan drie minuten toen de Safety Car naar binnen ging. Rast was bij de herstart goed weg en pakte zeven tienden voorsprong. Met vier ronden te gaan, kon er nog van alles gebeuren, maar Muller leek niet echt aan te kunnen haken. Frijns schoof ondertussen door naar plek acht.

De strijd leek daarna toch weer los te barsten. Muller kon langzaam de druk weer opvoeren en gaf niet op. De Duitser had nog Push-To-Pass en DRS. Muller knalde voor de hairpin hem langs Rast. De Duitser pakte een lichte voorsprong met nog twee ronden te gaan.

Rast reed in de laatste ronde weer dicht op de staart van Muller, maar zat net te ver weg voor een geslaagde aanval bij de hairpin. Rast zocht naar een gastje, maar in de laatste ronde hield Muller zijn titelaspiraties in stand. Met een geweldige race na een historisch gevecht, pakte de Audi-rijder de zege. Frijns kon niet imponeren en moest genoegen nemen met positie zeven.

Morgen zijn er totaal nog 28 punten te verdienen. De beste papieren voor de titel zijn nog steeds voor Rast. Frijns is nu officieel uitgeschakeld voor het kampioenschap.

Uitslag DTM Race 1 Hockenheim