Red Bull-coureur Albon zegeviert op de Nürburgring voor de eerste keer in DTM

Op een indrukwekkende manier kroonde Alex Albon zichzelf tot de allereerste Thaise racewinnaar in de lange geschiedenis van de DTM, met een overwinning bij de tweede race op de Nürburgring en de zevende wedstrijd van 2021. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen eindigde in zijn AlphaTauri AF Corse voor Daniel Juncadella met de GruppeM Mercedes-AMG en Marco Wittmann met de Walkenhorst BMW. Vooral in de kwalificatie demonstreerde Albon zijn klasse: ondanks dat de baan natter en natter werd, zette de 38-voudig Grand Prix-deelnemer aan het einde van de sessie zijn snelste tijd neer.

Geen wonder dus dat Albon na het zien van de finishvlag in een goede stemming was. "Ja, jongens! Goed gedaan! Wat een race”, zei de opgewekte AlphaTauri-coureur al op de radio. In een gesprek met SAT.1-commentator Eddie Mielke prees hij in het bijzonder zijn team. "Ze hebben een megaklus gedaan, de auto voelde de hele tijd geweldig aan."

Albon vervolgt: “Het was echt een goede dag voor mijn team en voor mezelf. Het team heeft de hele nacht hard gewerkt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen."

Met zijn overwinning is de hoop op de titel voor Albon nog niet helemaal gevlogen. Met 82 punten staat de reservecoureur van Red Bull halverwege het seizoen op de vierde plaats, maar heeft nog wel 47 punten achterstand op kampioenschapsleider en ABT Audi-coureur Kelvin van der Linde.

Dit seizoen zijn er nog acht races te gaan, verdeeld over vier weekenden. Het volgende treffen is in het weekend van 3 september. Dan rijdt de DTM op de Red Bull Ring.