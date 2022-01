Abt Sportsline verleidt Rene Rast tot comeback in DTM

Rene Rast is komend seizoen weer in de DTM actief. De 35-jarige Duitser kroonde zich in 2017, 2019 en 2020 tot kampioen in de (toen nog) toerwagenklasse. Vorig jaar veranderde de DTM in een GT3-klasse, maar Rast maakte dat niet mee. Hij kwam namens Abt Schaeffler uit in de Formule E, maar de connectie met de DTM bleef.

In 2022 keert hij dus terug, als teamgenoot van Kelvin van der Linde bij Abt Sportsline. Rast: "Ik ben heel blij dat ik mijn rentree in de DTM zal maken na een jaartje ertussenuit. Mijn liefde voor de DTM is nooit bekoeld. Audi verlangde vorig jaar van mij dat ik me volledig op de Formule E concentreerde. Ik heb wel wat DTM-evenementen bijgewoond en wat ik zag, beviel me enorm."

Bij Abt Sportsline komt hij bekende gezichten tegen. "Ik ga in de DTM samenwerken met een vrijwel ongewijzigde crew als waar ik in de Formule E al mee werkte. Mijn race-engineer is nog dezelfde en dat geldt ook voor de hoofdmonteur en enkele andere monteurs. We vormen een goed op elkaar ingespeeld team. Het is niet meer dan logisch dat we met elkaar doorgaan", aldus Rast.

Abt Sportsline-teambaas Thomas Biermaier vult aan: "We hebben Rene al in een vroeg stadium benaderd. We kenden zijn kwaliteiten uit de tijd dat hij nog onze rivaal was in de DTM. Vorig jaar in de Formule E hebben we hem nog beter leren kennen. We zijn dankbaar dat het gelukt is om tot elkaar te komen en dat we een heus dream team hebben om ons in 2022 te mengen in de strijd om de titel."