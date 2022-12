DTM keert in 2023 terug naar het circuit van Zandvoort

Sinds vorig jaar rijdt de Formule 1 weer op het circuit van Zandvoort in Nederland. De teruggekeerde Nederlandse Grand Prix is een groot succes en het circuit in Noord-Holland staat weer op de kaart. Ook andere klassen trekken nu naar het circuit in de duinen, in 2023 keert een andere grote klasse terug.

In het weekend van 25 juni keert namelijk ook weer de DTM terug op het circuit van Zandvoort. De populaire Duitse klasse keert na vier jaar weer terug op het circuit in Noord-Holland. De DTM werd recent overgenomen door ADAC en op de site van de nieuwe eigenaar kan men dan ook informatie vinden over de kaartverkoop. Volgens de site van Zandvoort kunnen er tevens kaartjes worden gekocht aan de deur.

In de slipstream van de DTM komen ook enkele andere klassen naar Zandvoort. De ADAC GT Masters en de Duitse Porsche Carrera Cup uit het voorprogramma van de DTM komen dat weekend naar Zandvoort. Het circuit laat op hun website weten dat er tijdens het raceweekend tevens veel te doen zal zijn rondom het circuit. Er zal onder meer een simrace-locatie zijn en de horeca wordt opgeschroefd.