DTM keert in 2022 niet terug naar Assen

Slecht nieuws voor de Nederlandse autosportliefhebber: de DTM zal in 2022 niet meer racen op het TT circuit in Assen. Het prestigieuze toerwagenkampioenschap was de afgelopen drie jaar te gast op het legendarische circuit in de provincie Drenthe. De DTM-kalender telt voor 2022 slechts acht weekenden.

De DTM-race in Assen begon langzamerhand uit te groeien tot een succesnummer. Dit jaar bezochten zo'n 40.000 mensen de race in het Noorden van ons land. Het publiek zag Robin Frijns een jaar eerder zijn thuisrace winnen op het circuit in het verre noorden van ons land.

De klasse zelf was ook tevreden met de wedstrijd op het TT circuit maar de organisator wilde een betere deal uit het vuur slepen. Dit mislukte en hierdoor ontbreekt het bekende Nederlandse circuit op de kalender. De DTM racet in 2022 wel op Spa dus de Nederlandse DTM-fans kunnen uitwijken naar de zuiderburen om toch nog te kunnen genieten van wat DTM-actie.