BMW verplaatst Spengler naar IMSA en maakt ruimte vrij voor Kubica

Na vijftien jaar komt er een einde aan de DTM-carrière van Bruno Spengler. De Canadees blijft fabrikant BMW weliswaar trouw, maar zal vanaf 2020 zijn kunsten vertonen in het Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Spengler maakte in 2005 zijn debuut in de DTM als coureur van Mercedes. In eerste instantie kwam hij in actie namens het team Persson Motorsport, maar na zijn eerste seizoen kreeg hij al promotie naar HWA. In 2006 en 2007 werd hij tweede in het kampioenschap, terwijl hij in 2010 en 2011 nog derde wist te worden. Voor 2012 stapte hij over naar nieuwkomer BMW, waarmee hij meteen kampioen werd. Een jaar later werd Spengler derde in het kampioenschap.

In totaal scoorde Spengler 16 overwinningen in de DTM, maar aan dat avontuur komt nu dus een einde. De Canadees wordt overgeplaatst naar het IMSA, waar hij namens BMW Team RLL in een BMW M8 GTE zal gaan rijden. Spengler geeft toe dat hij die overstap liever niet had willen maken, maar hij is tegelijkertijd wel blij dat hij onderdeel kan blijven van BMW.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik in 2020 niet langer in de DTM zal rijden. Ik heb daar vijftien fantastische jaren gehad, waarbij de DTM onderdeel van mijn familie is geworden. Hoewel het als een verrassing komt dat ik geen zestiende seizoen in de DTM zal rijden, kijk ik vooruit. Ik voel me thuis bij BMW, sta voor een nieuwe uitdaging en ik ben er klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen."

Een teleurstellend seizoen 2019 zorgde ervoor dat BMW goed ging kijken naar haar line-up voor 2020 en de eerste ingreep is dus dat Spengler niet terug hoeft te keren. Doordat het team zes auto's blijft inzetten, komt er dus een plekje vrij. Robert Kubica zou een belangrijke kanshebber zijn na zijn rookietest in Jerez, evenals Nick Yelloly. Ook Lucas Auer is een mogelijke kandidaat, nadat hij de DTM eind 2018 verruilde voor de Super Formula.