Rallylegende Loeb werkt geheime DTM-test af

Rallylegende Sébastien Loeb heeft wel vaker een uitstapje gemaakt naar het asfalt. De Fransman was namelijk niet alleen succesvol in het wereldkampioenschap rally maar ook op bijvoorbeeld Le Mans, in het WTCC en in het wereldkampioenschap rallycross. Nu lijkt het erop dat hij weer zijn succes gaat beproeven op het asfalt.

Het DTM-team van Red Bull-Ferrari voerde afgelopen week namelijk een geheim test uit op het circuit van Spa-Francorchamps. Volgens Endurance-info.com was Loeb hier aanwezig naast vaste coureurs Felipe Fraga en Nick Cassidy. Volgens Motorsport.com kwamen er drie wagens in actie tijdens de test waarvan er eentje dus voor Loeb was bedoeld.

Het is nog niet duidelijk of de Fransman in de toekomst daadwerkelijk in actie gaat komen in de DTM. Het team van AF Corse, dat de wagens runt van Red Bull, zet dit jaar vermoedelijk twee wagens in voor enkel Cassidy en Fraga. Cassidy mist echter twee races door verplichtingen elders. Daardoor ligt er een kans voor Loeb om zijn debuut te maken in de DTM. Daarnaast is Loeb ook al jaren verbonden aan Red Bull.