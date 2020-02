Audi gunt Robin Frijns derde seizoen in DTM bij Team Abt Sportsline

Robin Frijns gaat een druk 2020 tegemoet. Naast zijn werkzaamheden in de Formule E zal de Limburger voor het derde seizoen op rij uitkomen in de DTM. Wederom is Audi zijn werkgever.

Audi maakte eerder vandaag haar line-up voor het DTM-seizoen 2020 bekend en daarbij waren geen wijzigingen te noteren. Dat houdt in dat Frijns voor het derde opeenvolgende seizoen bij Team Abt Sportsline gestald wordt, waar hij opnieuw Nico Müller als teamgenoot krijgt. René Rast en Jamie Green zijn in 2020 de coureurs voor Team Rosberg, terwijl Loïc Duval en Mike Rockenfeller de zitjes van Team Phoenix bezetten.

Afgelopen seizoen werd Frijns knap vijfde in het DTM-kampioenschap. Hij stond vijf keer op het podium en reed drie keer de snelste ronde van de race. In zijn debuutseizoen werd Frijns dertiende in het kampioenschap met twee podiumplaatsen.

Net als afgelopen jaar combineert Frijns zijn werk in de DTM met een avontuur in de Formule E. Voor het tweede opeenvolgende seizoen komt de Nederlander daarbij uit voor Envision Virgin Racing uit. Dat team maakt al enkele seizoenen gebruik van de aandrijflijn van Audi. In het seizoen 2018-19 werd Frijns met twee zeges vierde in het kampioenschap, in het huidige seizoen bezet hij met 10 punten uit drie races de dertiende positie in de titelstrijd.