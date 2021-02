Mercedes steunt klantenteams voor terugkeer in de DTM

Het merk Mercedes keert komend seizoen definitief terug in de DTM. Niet in de vorm van een fabrieksteam, maar de Duitse autofabrikant stelt wel auto's, coureurs en mogelijk zelfs financiële middelen beschikbaar voor eventuele klantenteams. Motorsport-Total.com bericht dat Mercedes erop mikt om met vier of vijf wagens op de DTM-grid te staan in 2021.

Tot op heden heeft alleen GruppeM Racing aangegeven het DTM-seizoen aan te vangen met een Mercedes-AMG GT3. Nu het Duitse merk aangekondigd heeft klantenteams te ondersteunen, volgen wellicht meer teams dat voorbeeld. De autofabrikant richt zich voor komend jaar naast de Formule 1 helemaal op de GT-racerij en daar valt de DTM nieuwe stijl onder.

Mercedes kent een rijke geschiedenis in de DTM. De Duitse autofabrikant behaalde in het verleden onder meer elf rijderstitels, veertien titels bij de teams en zeven constructeurstitels. Eind 2018 trok het merk de stekker uit het vorige DTM-project, waarna alleen BMW en Audi overbleven. Het vertrek van Audi na 2020 noopte de klasse om zich te transformeren tot GT-serie, met de comeback van Mercedes tot gevolg.