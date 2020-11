Titelkandidaat Rast pakte pole voor slotrace, concurrent Muller start vierde

De strijd voor het DTM-kampioenschap nadert haar climax. Rene Rast en Nico Muller gaan vanmiddag samen uitvechten wie zich als kampioen mag kronen. De Duitse Rast staat er nu het beste voor na het behalen van poleposition en de drie bijhorende punten. Zijn Zwitserse concurrent Muller start als vierde en ziet zijn achterstand oplopen naar een verschil van 16 punten. De laatste race van het seizoen start om 13.30.

Met een tijd van 1.28.337 pakte Rast zijn zevende pole van het seizoen behaald. De Audi-coureur hield Mike Rockenfeller en zijn teamgenoot Jamie Green met ruim vier tienden van zich af. Muller, die de wedstrijd gisteren won, werd vierde op maar 0.018 van de nummer de twee en kon daardoor geen belangrijke punten in de kwalificatie pakken. Robin Frijns, die sinds gisteren niet meer kan doen om de titel, start als achtste in de wedstrijd. Zijn derde plek in het kampioenschap komt niet meer in gevaar.



In de race zijn er nog totaal 25 punten te verdienen. Als Muller alsnog de wedstrijd wint, dan heeft Rast aan een vijfde plaats voldoende om het kampioenschap te winnen. De puntentelling is hetzelfde als de Formule 1.

​​​Rectificatie: Rene Rast is een Duitse coureur en Nico Muller komt uit Zwitserland. In de verslagen gisteren stonden de nationaliteiten verkeerd beschreven. Onze excuses.