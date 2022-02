Zoon van Ralf Schumacher gaat in DTM rijden

Ook in de DTM zal aankomend seizoen een Schumacher rondrijden. Vandaag werd namelijk bekend dat de zoon van Ralf Schumacher de overstap maakt naar het aansprekende Duitse sportcars-kampioenschap. David Schumacher zal aankomend seizoen zijn debuut gaan maken in de klasse, het is meteen ook de eerste keer dat hij gaat racen met een dak boven zijn hoofd.

Schumacher zal aankomend seizoen gaan rijden in een Mercedes van het team van Winward. Hij wordt hier de teamgenoot van Maximilian Götz en Lucas Auer. Schumacher mocht vorig jaar al eens testen in een DTM-bolide en de aankondiging komt dan ook niet uit de lucht vallen. Afgelopen seizoen reed de Schumacher-telg nog in de Formule 3 maar enorme successen bleven uit voor de Duitser.

Met zijn overstap naar de DTM volgt hij de voetstappen van zijn vader Ralf Schumacher. De voormalig Formule 1-coureur reed enkele jaren voor Mercedes in de klasse. Ook zijn legendarische oom Michael Schumacher heeft een Mercedes-verleden. Hij maakte in 2010 zijn comeback in de Formule 1 bij het merk. Ver voor zijn succesvolle Formule 1-loopbaan reed hij ook al in bolides van het Duitse merk. De neef van David is Mick Schumacher, hij gaat aankomend seizoen zijn tweede jaar in de Formule 1 rijden voor Haas.