Rast wint DTM-titel in stijl na dominante zege in slotrace, Frijns wordt vijfde

Rene Rast heeft vandaag op indrukwekkende wijze zijn derde DTM-titel weten te veroveren door de zege te pakken in de slotrace van het seizoen. Zijn grote rivaal, Nico Muller, probeerde op het circuit van Hockenheim het de Duitser nog moeilijk te maken, maar moest genoeg nemen met een tweede plaats in de race en stand. De Nederlander Frijns kende een goede wedstrijd en sloot zijn seizoen af als vijfde. Dit jaar was de laatste keer dat de bolides in deze formule te zien waren. In 2021 gaat de regelgeving op de schop en wordt het omgedoopt in een GT-klasse voor privateers.



Rast mocht in de laatste race van het seizoen helemaal vooraan beginnen. De Duitser had door zijn pole en zestien punten voorsprong de beste papieren om de titel binnen te slepen. Zijn belager Muller moest in de achtervolging vanaf de tweede startrij. De Zwitser had een overwinning nodig om een grote kans te behouden op het kampioenschap. De Audi-coureur moest daarnaast hopen dat Rast buiten de topvijf zou eindigen.



Toen de rode lampen uitgingen, pakte de als tweede gestarte Mike Rockenfeller de leiding af van de matige vertrokken Rast. Muller schoof een plekje op naar de derde plaats door de teamgenoot van Rast, Jamie Green te verschalken. Frijns begon als achtste en had een sterk begin en reed al snel op de zesde plek. De rest van het veld kwam zonder kleerscheuren door de eerste ronde heen.

In ronde drie sloot Rast opnieuw aan bij Rockenfeller en zette met zijn DRS en Push To Pass de aanval in. Zij aan zij reden reden ze door de hairpin en de leider in de stand kon de eerste positie weer heroveren. De Audi-coureur trok gelijk een gaatje van een seconde en reed op koers voor zijn derde kampioenschap. Muller moest de wedstrijd winnen om hoop te houden, maar lag derde op twee seconden achterstand.



Met nog 45 minuten te gaan probeerde Muller aan te sluiten bij Rockenfeller, de nummer vier van het kampioenschap. Tot een aanval kwam het niet gelijk. In ronde acht positioneerde de Zwitser zich voor een volgende poging om in te halen. Voor de hairpin met behulp van DRS lukte het hem nu wel. Nu lagen de leiders van het kampioenschap beiden vooraan met een verschil van ongeveer twee seconden.



Langzaamaan kroop Muller op de staart van Rast en een titanenstrijd, zoals gisteren, leek weer in de maak. Maar de Duitser pareerde en maakte het verschil weer groter en Muller leek steeds meer problemen te krijgen met de grip van zijn banden. De Zwitser kon niets anders dan naar binnen gaan voor vers rubber. In de ronde 14 werden er onder de auto van de 28-jarige coureur nieuwe banden gemonteerd. Rast kon met zijn setje nog verder doorrijden.



De titelverdediger Rast kwam uiteindelijk in ronde 18 de pits ingereden. Muller had zijn banden al op temperatuur gereden en kwam vlak voor de Duitser terecht en pakte virtueel de leiding. Rast kon in eerste instantie niet volgen vanwege zijn koude banden. Frijns reed in dezelfde ronde voorbij aan de Engelsman Green en kwam virtueel weer terug op de vierde plaats. Hoewel Muller aan kop reed, had Rast niet veel te vrezen. Met de vijfde plek of hoger was de titel met succes verdedigd. Het gat tussen beide kemphanen was met nog minder dan een half uur te gaan iets minder dan vijf seconden.

Rast kreeg uiteindelijk zijn banden in het juiste raamwerk. Na 22 ronden en met circa twintig minuten op de klok was de kampioen van 2017 en 2019 flink aan het stampen om het gat te dichten naar zijn concurrent. Het verschil was nog minder dan twee tellen. Niet vlak daarna werd de Duitser onderzocht voor het onjuist wegrijden na zijn stop. Rast leek daarvan niet onder de indruk en heroverde de leiding en zette Muller terug naar de tweede positie. De 34-jarige titelverdediger gaf extra gas en zijn Zwitserse conculega kon niet meer bijbenen. De wedstrijdleiding deelde uiteindelijk geen straf uit aan Rast en die kon daardoor onbedreigd zijn voorsprong uitbouwen naar iets meer dan twee seconden.



De titelrace leek nu voorbij en de epische strijd die gisteren tentoon werd gespreid, bleef uit. Frijns kreeg met minder dan tien minuten te gaan Green op zijn huid. In ronde 30 gingen beide coureurs zij aan zij, maar de Nederlander kon zijn vierde positie niet meer behouden. De geboren Maastrichtenaar, die lang meedeed om de titel, bleef steken op de vijfde positie.

Muller zijn banden waren opgebrand en had nu een achterstand van acht seconden. De titel leek uit helemaal zicht. Alleen een uitvalbeurt van Rast zou hem nog het kampioenschap kunnen opleveren. Maar met nog vier minuten te gaan, was de kans daarop zeer klein. Voor de laatste trede van het podium was nog wel een hevige strijd gaande. Green wilde dolgraag in de laatste wedstrijd een beker mee naar huis nemen en reed richting de staart van Rockenfeller. Met DRS en Push To Pass, probeerde de ervaren Engelsman de Duitse coureur te verschalken. Met nog met minder dan een minuut kwam de eerste poging van Green bij Rockenfeller. In de hairpin raakte ze elkaar licht, maar de Engelsman kon alsnog de derde plek opeisen. Rockenfeller kreeg voor het naar buiten duwen van zijn belager nog wel een waarschuwingsvlag.



De laatste ronde was ingegaan en Rast, woonachtig in Zwitserland, kon het kampioenschap niet meer ontgaan. Met een klinkende overwinning pakte de Duitser het kampioenschap. De blijdschap en emoties voor deze prestatie was te horen via de boordradio. De 34-jarige coureur veroverde zijn derde en laatste titel in de DTM.



De race en strijd om het kampioenschap was minder spectaculair dan gehoopt, maar dat maakte deze prestatie van Rast niet minder bijzonder. Met zeven zeges en zeven polepositions is de Audi-coureur de terechte kampioen. Muller was lang op weg om deze trofee op te eisen, maar door matige resultaten in Zolder, kon Rast keihard terugslaan en uiteindelijk de kampioenschapsbeker meenemen naar huis.



Volgend jaar is Rast fulltime te zien in de Formule E bij Audi en vervangt daar Daniel Abt. In 2021 gaat de DTM er totaal anders uitzien en nemen we afscheid van deze formule. De naam blijft wel nog bestaan, maar de klasse zal nooit meer hetzelfde zijn.