BMW maakt verwijten richting Audi: "DTM in gevaar"

BMW heeft geen goed woord over voor het besluit van Audi om na dit jaar te stoppen met de DTM. Achter de schermen waren de twee autofabrikanten juist al geruime tijd bezig om een koers voor de toekomst van de toerwagenserie uit te stippelen. Dat Audi zonder overleg of waarschuwing de stekker uit hun project trekt, is BMW in het verkeerde keelgat geschoten.

Audi heeft in de ogen van BMW een herenakkoord geschonden. BMW-bestuurslid Klaus Frohlich liet aan de Suddeutsche Zeitung weten: "We hadden met onze collega's van Audi vertrouwelijke afspraken gemaakt over de volgende stappen richting een toekomstbestendige en elektrische DTM. Daar houden ze zich nu opeens niet aan. Ik sta versteld dat Audi besloten heeft om na al het werk dat we hierin gestoken hebben de DTM alsnog in gevaar te brengen."

Door het vertrek van Audi ziet ook BMW zich gedwongen om hun aanwezigheid in de DTM te heroverwegen. Frohlich vervolgt: "Op de korte termijn zorgt deze situatie voor uitdagingen voor mij, ons merk en alle DTM-teams. Zeker in deze moeilijke tijden met het coronavirus hadden wij liever een aanpak gezien die gestoeld was op gezamenlijk optrekken."

DTM-baas Gerhard Berger ziet het met lede ogen aan, al houdt hij hoop over het voortbestaan van de toerwagenserie. "Ik heb nooit onderscheid gemaakt tussen moeilijke en makkelijke fases, niet als sporter en ook niet in mijn zakelijke ondernemingen", vertelde de oud Formule 1-coureur aan DPA. "Er zijn altijd hordes te nemen, dat hoort bij het leven. Hoe groot deze horde is, dat gaan we samen met onze partners vaststellen."