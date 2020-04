Gerhard Berger sluit DTM-races zonder publiek uit

De DTM gaat niet beginnen aan het houden van wedstrijden achter gesloten deuren. Daar is DTM-baas Gerhard Berger stellig in. De Oostenrijkse oud Formule 1-coureur reageerde tegenover Servus TV op opmerkingen van landgenoot Alexander Wurz. Die verklaarde eerder aan ORF dat racen zonder publiek best mogelijk is als antwoord op het coronavirus..

"Autosport is een van de eerste sporten die weer in gang kan komen, want we kunnen races zonder publiek houden", stak de voorzitter van rijdersvakbond GPDA van wal. "Iedereen draagt handschoenen en helmen, zelfs de monteurs. Er is genoeg afstand tussen de mensen in de paddock." Tevens opperde Wurz het idee dat Formule 1-personeel whereabouts door moet gaan geven, zoals sporters moeten doen voor onaangekondigde dopingcontroles, en moet aantonen dat ze het virus niet dragen.

Berger wil niks weten van races zonder toeschouwers. "Onze klanten heten fans. Als de fans er niet zijn, dan heeft het ook weinig zin om te racen." Hij hoopt wel dat er spoedig schot in de zaak komt. "De sportwereld moet zo snel mogelijk weer gaan draaien om een economische bijdrage te leveren en banen te behouden. We moeten ervoor waken dat we in een andere crisis belanden zodra deze coronacrisis voorbij is", aldus Berger.