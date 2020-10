Robin Frijns wordt tweede in Zolder en heeft nog zicht op titel

Op het circuit van Zolder heeft Robin Frijns in de eerste race een tweede plek bemachtigd in de DTM-series, vlak achter de nieuwe kampioenschapsleider Rene Rast. De Nederlander doet ook goede zaken voor het kampioenschap en is zeker nog niet kansloos voor de titel. Hij staat nu derde met vijftien punten achterstand. Morgen staat de tweede wedstrijd gepland.

Vorige week was de DTM ook aanwezig op het roemruchte circuit in België . Toen was Rene Rast ook succesvol door beide overwinningen te pakken.

Voor dit weekend was Nico Muller nog de leider in de stand, maar moest na een zesde plek in de race, de plaats opgeven aan zijn conculega. Ook voelt de Zwitser de hete adem van Frijns. Dat verschil is maar nog vijf punten.

Met nog drie races te gaan, is de titelstrijd nog helemaal open. Het slotstok is weer op Duits grondgebied, op het circuit van Hockenheim.