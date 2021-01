TT-circuit Assen in september gastheer voor DTM-race

Het TT-circuit van Assen is een van de acht racelocaties voor het komende DTM-seizoen. De serie heeft de racekalender voor 2021 bekendgemaakt en in september zullen de GT3-bolides over de Drentse baan scheuren. Het seizoen bestaat in totaal uit acht raceweekenden.

De jaargang begint pas in juni, op het circuit van Monza. Bekende DTM-circuits als de Norisring, Lausitzring en de Nürburgring zijn uiteraard ook weer van de partij. De DTM brengt tevens een bezoek aan het Belgische circuit van Zolder. Op 3 oktober eindigt het seizoen zoals gebruikelijk op de Hockenheimring.

De DTM-kalender voor 2020: