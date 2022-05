Race 2 (zondag): Nico Müller wint tweede race in Portimao

Het was Nico Müller die in de tweede DTM-race van het seizoen 2022 de dienst bepaalde. De Zwitser heeft zondag in Portimão de elfde racezege uit zijn DTM-carrière behaald. De 30-jarige eindigde voor Felipe Fraga met de Red Bull AF Corse Ferrari. De Braziliaan had wel de snelste rondetijd van 1m 41,681s en scoorde daarmee een extra kampioenschapspunt. Mirko Bortolotti eindigde opnieuw als derde met de GRT Lamborghini.

In het algemeen klassement leidt de Italiaan met 35 punten voor Müller (28 punten) en Lucas Auer (AUT/26 punten). Müller was 's ochtends al de snelste tijdens de kwalificatie en verdedigde dan ook zijn voorsprong bij de start van de race tegen Bortolotti.

De runner-up van 2019 en 2020 was verheugd met zijn eerste DTM-racezege sinds november 2020 op Hockenheim. “Ik ben gewoon heel blij, we hebben hier zo hard voor gewerkt. We weten hoe zwaar dit kampioenschap dit jaar is, dus dat maakt ons nog blijer met het behalen van deze overwinning.”