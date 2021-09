Auer wint tweede race in Assen, Lawson verstevigd leiding kampioenschap

Onder toeziend oog van tienduizenden enthousiaste toeschouwers reed Lucas Auer als eerste over de meet op het circuit van Assen. Na een zinderende strijd met Liam Lawson pakte de Oostenrijker in de tweede race van het weekend zijn eerste DTM-zege van het seizoen.

Ondanks dat Lawson dichtbij de overwinning was, kan de Red Bull-junior toch tevreden terug kijken. De Nieuw-Zeelander, die ook uitkomt in de Formule 2, verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap. De winnaar van zaterdag, Marco Wittmann, werd derde en stijgt door zijn uitstekende optredens naar de tweede plaats in de tussenstand. De Duitser staat tien punten achter.

Kelvin van der Linde kwam als koploper naar Drenthe, maar zakt door een 12de en 4de plaats naar de derde plek in de rangschikking. De Zuid-Afrikaan heeft 15 punten achterstand op Lawson, die 175 punten in totaal heeft verzameld. Maximillian Gotz staat vierde met 155 punten.

Met nog twee double headers voor de boeg, op kan er van alles nog gebeuren in de strijd om de titel. De volgende ontmoeting is in het weekend van 1 oktober op het circuit van Hockenheim. Een week later is het slotstuk op de Norisring.