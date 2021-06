Lawson verslaat Mercedes en wint eerste wedstrijd in nieuwe format, Albon P4 na sterke inhaalrace

Het nieuwe DTM-seizoen begon in Monza aan een nieuw tijdperk. In het vernieuwde GT3-format pakte Red Bull-junior en F2-coureur Liam Lawson de historische overwinning in een Ferrari 488 en versloeg Vincent Abril en Maximilan Götz in hun Mercedes-bolide. Red Bull-F1-testcoureur Alex Albon eindigde op P4 na een sterke inhaalrace. De Thai begon op de 14de plek in zijn Ferrari, die was omgespoten in de kleuren van AlphaTauri.



Vooraf leek een overwinning voor Mercedes zo goed als zeker. De eerste twee startrijen waren bezet met de 'silberpfeilen'. Lawson,die als zevende startte, had echter in de race een goede strategie en snelheid. Na de eerste series pitstops kon de Nieuw-Zeelander in vrije lucht veel tijd goedmaken. Hierdoor pakte de Red Bull-junior de leiding over van Abril. Daarna was Lawson niet meer te stoppen en kwam als eerste over de meet.

Het tweede treffen van het DTM-weekend gaat zondagmiddag om 13.30 uur Nederlandse tijd van start.