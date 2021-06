Van der Linde viert 25ste verjaardag met zege op Monza

De tweede DTM-race op Monza was een prooi voor Kelvin van der Linden. De Zuid-Afrikaan, gestart vanaf pole, kwam in zijn Audi als eerste over de meet met iets meer dan drie secondes voor Nico Mueller, rijdend voor Team Rosberg. Lucas Auer, het neefje van Gerhard Berger, werd derde op ongeveer elf tellen achterstand op de winnaar.