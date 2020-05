Audi bijt van zich af: "Oneerlijk om ons de schuld te geven"

Het gaat niet lekker met en in de DTM. Sinds de aankondiging van Audi dat ze de toerwagenserie na dit jaar verlaten, is de toekomst van de klasse twijfelachtig. Zeker nadat BMW - dat als enige autofabrikant overblijft - aangaf de DTM-toekomst eveneens te heroverwegen. Het Beierse merk ziet het niet zitten om als enige autofabrikant in de toerwagenserie actief te zijn.

BMW richtte daarbij een boze blik op Audi, dat een herenakkoord geschonden zou hebben. De twee automerken hadden onderling een koers uitgestippeld voor de toekomst van de DTM, met elektrisch aangedreven toerwagens. Alles leek in kannen en kruiken totdat Audi de coronacrisis aangreep om de stekker uit het project te trekken, tot woede van BMW.

Die boosheid is bij Audi weer in het verkeerde keelgat geschoten. Audi-motorsportbaas Dieter Gass vertelde aan Motorsport-Magazin.com: "Uiteraard kijk ik er anders tegenaan. Je moet het totaalplaatje in ogenschouw nemen. Nadat Mercedes afscheid had genomen, bleven er twee autofabrikanten over. Het was toen al duidelijk dat de DTM met slechts twee merken niet zou werken. Toen kwam Aston Martin vorig jaar als noodoplossing."

"Je kunt je afvragen in hoeverre dit succesvol was en of zij niet degenen zijn geweest die het graf voor de DTM gegraven hebben met hun exit. Audi was juist het merk dat de DTM de afgelopen jaren het meest gepusht en vooruit geholpen heeft. We waren het eerste merk om een klantenteam aan de start te brengen en het enige merk dat voor 2020 een negende auto inschreef om de grid op te vullen."

"Het is oneerlijk om ons de schuld te geven van de ondergang van de DTM, wij hebben het graf voor de DTM niet gegraven. Als Audi er niet was geweest, was het al veel eerder over en sluiten voor de DTM geweest."