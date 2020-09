VT2 F1 van Toscane: Max Verstappen achter Mercedessen in tumultueuze training: crash en aanrijding

Valterri Bottas is wederom de snelste Mercedes tijdens de tweede vrije training op Mugello. Max Verstappen wordt derde achter Lewis Hamilton. De Nederlander komt op de medium band iets meer dan een tiende van een seconde tekort op Lewis Hamilton. De Brit reed zijn tweede snelste tijd op de harde band, Verstappen reed op de medium-band.

Nadat de sessie wordt afgevlagd zet Sebastian Vettel zijn auto stil op het circuit met een onbekend probleem. Hij kan niet terug naar de pitstraat komen. Het geluid van zijn Ferrari duidt op een elektrisch probleem, maar dat zal moeten worden bevestigd door het team.

De sessie verliep tumultueus: twee keer werd de training met een rode vlag stil gelegd. Lando Norris crashte op hoge snelheid, later werd Kimi Raikkonen van de baan gekegeld door een niet oplettende Sergio Perez die de pitstraat verliet.

Top tien:

De volledige top tien ziet er na de middagtraining tijdens de Toscaanse Grand Prix er als volgt uit:

Bottas, Hamilton, Verstappen, Albon, Ricciardo, Ocon, Perez, Gasly, Raikkonen, Leclerc.

VT2 Begint

De lampen zijn groen aan het einde van de pitstraat, maar dat betekent nog niet dat er direct grote drukte op de Toscaanse baan is. De tweede vrije training van de Grand Prix van Toscane wordt na een aantal minuten geopend door George Russell in zijn Williams.

Russell bedient de TV-kijkers

George Russell neemt de kijker live mee op een rondje Mugello: tijdens een van zijn eerste ronden geeft hij via de boordradio live-commentaar over de bochten die hij neemt, terwijl hij uitlegt welke versnellingen hij gebruikt. Het Ferrari-circuit wordt veelal gebruikt door motoren, en het kent weinig 'uitloopstroken' maar vooral veel grindbakken die geen genade kennen bij fouten. De langzaamste bocht gaat in de vierde versnelling: het is een redelijk snelle baan.

Haas-coureur Romain Grosjean kan zijn batterij niet laden.

Problemen voor Romain Grosjean in de Haas, hij kan zijn batterij niet laden. Hij komt naar binnen en als er echt problemen zijn met zijn Energy Recovery System, dan kan het betekenen dat hij voorlopig moet toekijken van de zijnlijn deze sessie.

Charles Leclerc spint voorzichtig en staat met zijn achterbanden in het grind, maar hij kan zijn weg vervolgen en komt naar de pits om zijn extra donker rode bolide te laten controleren. Sebastian Vettel zegt dat zijn banden te warm worden en zoekt een gaatje voordat hij zijn stint begint.

Albon zeldzaam in de weg

Met nog ruim een uur en een kwartier te gaan zet Max Verstappen ondertussen de voorlopig snelste tijd. Verstappen is duidelijk de limieten aan het verkennen op de medium banden, hij zet met een 1.18:281 de voorlopig snelste tijd. Alexander Albon lijkt de snelle ronde van Valterri Bottas te beletten, terwijl Albon bekend staat als degene die doorgaans royaal uit de weg gaat voor snellere collega's. Het is dus zeldzaam dat hij nu een snellere collega hindert tijdens een snelle ronde. Bottas onderbreekt zijn snelle ronde en kan de volgende ronde nog eens aanzetten om snel te gaan op zijn medium-banden. Dat leidt tot de voorlopig snelste tijd.

Lando Norris raakt de bodem

Met nog een uur op de klok zet Lando Norris de vierde snelste tijd neer, hij klaagt over dat zijn McLaren te vaak met de vloer de grond raakt, wat uiteraard niet bevordelijk is voor de grip en dus snelheid. De McLaren-monteurs zullen wellicht gaan spelen met de rijhoogte, voordat Norris weer de baan op kan. Ook Alexander Albon zorgt voor vonken onder zijn Red Bull Racing-bolide.

Rode Vlag: Crash op hoge snelheid van Lando Norris

Lando Norris is snel weer naar buiten in zijn McLaren, maar dat duurt niet lang. Hij zorgt met een crash op hoge snelheid voor schade aan zijn McLaren. Gevolg: rode vlag, alle auto's komen naar de pitstraat en de sessie wordt stil gelegd. Norris maakt het goed, zijn auto is niet meer terug te rijden naar de pitstraat, daarom wordt de sessie onderbroken. Een scooter brengt de jonge Brit naar het begin van de pitstraat, waar Norris de walk of shame loopt met zijn helm op. Norris leert: Het Mugello-circuit kent geen genade vanwege haar vele grindbakken. Geen astroturf of lange uitloopstroken met asfalt: gaaf. De rode vlag onderbreekt bij veel coureurs hun snelle ronde op zacht rubber.

Groen licht

Na zo'n vijf minuten gaat de pitstraat weer open en mogen de bolides weer de baan op. Carlos Sainz en Nicholas Latifi hebben nog geen geklokte ronde genoteerd en komen dus als eersten de baan op, gevolgd door de rest.

Lewis Hamilton gaat ervoor op het zachte rubber:hij is bezig met een snelle ronde en zal zijn tot nu toe zesde tijd aanscherpen. Hij komt twee tienden tekort op de snelste tijd van Valterri Bottas. Albon komt tekort op Verstappen: De zoon van Jos rijdt de voorlopig derde tijd, Albon komt zeven tienden tekort op Verstappen. Verstappen komt vooralsnog 0.246 van een seconde tekort op de snelste Mercedes.

Ocon klaagt over rook uit zijn auto tijdens het remmen, zijn team meldt dat er nog niets vreemds te zien is.

Waarom moeten we Perez, Grosjean en Magnussen extra in de gaten houden?

Romain Grosjean zal evenals Sergio Perez en Kevin Magnussen zullen dit weekend graag een visitekaartje afgeven aan Haas-teameigenaar Gene Haas, die volgens Magnussen aanwezig is dit weekend. Helaas voor hem krijgt Grosjean daartoe deze sessie niet de gelegenheid: nadat hij zijn auto in de pitbox parkeerde is hij met nog een half uur te gaan op de klok, nog niet teruggekeerd op het circuit.

Kimi Raikkonen doet waartoe hij ter aarde kwam: snel zijn

Kimi Raikkonen doet goede zaken op het circuit waar hij ooit, 20 jaar geleden, zijn debuut maakte in een Sauber. Ook nu is hij weer snel: op hard rubber brengt hij zijn Alfa Romeo voorlopig als enige op harde banden in de top-tien: hij noteerde de voorlopig negende snelste tijd. Zijn teamgenoot Giovinazzi noteert in dezelfde bolide op de zachte band de voorlopig zeventiende tijd, terwijl hij op de snellere zachte band reed. Na zijn crash in België had de Italiaan er echter nog alle vertrouwen in dat hij kans zou maken op verlenging van zijn contract na dit jaar. Zijn zelfvertrouwen is jaloersmakend, maar of het realistisch is mag u zelf bepalen.

Ferrari rijdt dit weekend haar 1000-ste Grand Prix in de Formule 1. Het fameuze en befaamde Italiaanse team is op eigen bodem en met 3000 die-hard-fans op de tribunes dit weekend gebrand op een betere resultaat dan tijdens de belabberde vorige Grands Prix.

Rode vlag: Raikkonen van de baan geramd door Sergio Perez

Kimi Raikkonen gaat wijd door het grind op zijn harde banden in bocht 1. Bij het uitkomen van de pitstraat komt Perez de baan op en lijkt Kimi Raikkonen niet te zien die op volle snelheid over het rechte stuk komt. In de eerste bocht blijkt hij Kimi Raikkonen nog steeds niet te zien en kegelt hij Raikkonen van de baan.

Een touché van Pérez komt Raikkonen duur te staan 😬



🎙 'Ik weet niet wat er gebeurde, maar een auto kwam van de pitlane'#ZiggoSportF1 #F1 #TuscanGP 🇮🇹 pic.twitter.com/qS97cyiEw8 — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) September 11, 2020

Het kost Sergio zijn voorvleugel en zijn aangezicht, de wedstrijdleiding neemt er een notitie van en gaat het voorval na de sessie onderzoeken. Dat zal neerkomen op een onderwerp van gesprek en eventueel een straf. De Mexicaanse Racing Point-coureur hoorde woensdag dat hij na dit seizoen de deur gewezen wordt, hij heeft vooralsnog geen stoeltje in de F1 voor volgend seizoen. Perez werd bij het uitrijden van de pitlane blijkbaar ook niet gewaarschuwd door zijn team, toch zitten er niet voor niets spiegels op zijn knalroze bolide van Racing Point. Raikkonen maakt een verwijtend handgebaar en komt terug naar de pits.

Groene vlag: sessie herstart

Na wat bezemwerk voor de baancommissarissen wordt de baan weer vrij gegeven en zijn er nog twaalf minuten over om de tijden aan te scherpen en meer indruk te maken dan Perez zojuist deed.

In de laatste ronden verandert de rangorde niet veel, Verstappen meld via de boordradio dat zijn zachte banden op zijn en na het vallen van de vlag valt de Ferrari van Vettel nog stil: Had hij weinig brandstof? Het geluid van de Ferrari lijkt op een elektrisch probleem, maar dat is nog niet bevestigd.

Ondanks dat hij van de baan werd gekegeld door Perez, kan Kimi Raikkonen in ieder geval alvast terugkijken op een sterke eerste dag in de Alfa Romeo.

A good first day of work with lots to learn about the new track. 📚



RAI 👉🏻 P9

GIO 👉🏻 P17#TuscanGP pic.twitter.com/69x1Frkufb — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 11, 2020

De uiteindelijke tijden ziet u hier beneden: