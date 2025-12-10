Fernando Alonso is met zijn 44 jaar de oudste coureur van het Formule 1-veld. De Spanjaard hoopt volgend jaar weer een gooi te kunnen doen naar nieuwe successen, en het lijkt erop dat het een mooi jaar gaat worden. Volgens Spaanse media zijn Alonso en zijn vriendin namelijk in verwachting van hun eerste kindje.

Alonso heeft een wisselvallig seizoen achter de rug met het team van Aston Martin. De Spanjaard moest lang wachten op zijn eerste WK-punten, maar wist zich alsnog de top tien van het wereldkampioenschap in te vechten in de laatste race van het jaar in Abu Dhabi. Hij hoefde daarna niet in actie te komen tijdens de post season test, en kon gaan genieten van zijn vakantie.

Baby op komst voor Alonso?

Voor Alonso wordt het een spannende tijd, zo stellen meerdere Spaanse media. Zijn vriendin DAZN-verslaggever Melissa Jimenez is al een tijdje niet meer in de paddock gesignaleerd, en volgens meerdere Spaanse media komt dat doordat ze in verwachting is van een kindje. Het Spaanse medium Hola meldt dat Alonso's vriendin al zes maanden zwanger is, en dat het stel in maart hun eerste kindje samen verwachten. De verslaggeefster van DAZN heeft al drie kinderen uit een eerdere relatie met voetballer Marc Bartra.

Drukke maand

Voor Alonso wordt maand een belangrijke maand. Hij zal waarschijnlijk voor het eerst vader worden, maar moet ook aan de bak. In maart begint het nieuwe Formule 1-seizoen namelijk met de Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park in Melbourne.

Wie zijn de andere vaders op de grid?

Als Alonso straks vader wordt, voegt hij zich bij een opvallend rijtje. Op de grid van 2026 staan namelijk slechts drie andere coureurs die kinderen hebben. Sergio Perez en Nico Hülkenberg zijn al geruime tijd vader, terwijl Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet begin dit jaar ouders werden van dochtertje Lily. Alonso heeft zelf weinig losgelaten over de komst van zijn kind, hij reageert meestal niet uitgebreid op privézaken.