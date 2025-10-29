user icon
Valtteri Bottas onthult: "Ik stond op het punt om terug te keren naar Williams"

Valtteri Bottas onthult: "Ik stond op het punt om terug te keren naar Williams"
  Gepubliceerd op 29 okt 2025 13:22
  • comments 9
  Door: Jesse Jansen

Valtteri Bottas heeft een opvallende onthulling gedaan, hij stelt namelijk dat hij bijna een deal had getekend met Williams.

Het team koos uiteindelijk voor Carlos Sainz in plaats van Bottas. De Fin heeft volgend seizoen een stoeltje bij het nieuwe Cadillac. 

Bottas legt uit dat hij graag terug wilde keren bij Williams. De Fin heeft van 2013 tot en met 2016 voor Williams gereden. Bottas had meermaals het podium gehaald met het team, maar niet gewonnen. 

Bottas wilde graag terugkeren

"Ik werk graag met hem samen en ik stond eigenlijk op het punt om voor dit jaar bij hen te tekenen”, vertelde Bottas aan Motorsport Week over een samenwerking met Williams-teambaas James Vowles. Hij kent de Brit uit hun gezamenlijke periode bij Mercedes.

De dealer was dichterbij: "Ja, vorig jaar hadden we het contract al, dus het was bijna rond."

"Ja, ik denk dat ze zeker op de goede weg zijn. Ze hebben vooruitgang geboekt. Het is nog steeds een beetje wisselvallig van weekend tot weekend, maar als je kijkt naar waar ze een paar jaar geleden stonden, hebben ze geweldig werk geleverd. Ik denk dat ze nu worden gesteund door een goede investeringsgroep, en James heeft ook zoveel kennis meegebracht van Mercedes, dus hij heeft het echt goed gedaan." Bottas is erg complimenteus naar Williams. 

Bottas keert volgend jaar terug naar de F1

Vanaf volgend seizoen staat Bottas weer op de grid. Na een tussenjaar heeft de coureur een contract getekend bij Cadillac. Samen met Sergio Pérez gaat hij het Cadillac-project starten. Vorig seizoen reed Bottas het gehele seizoen voor Sauber, maar pakte hij geen punten. De Fin heeft in zijn gehele carrière tien overwinningen behaald en 67 podiums.

Bottas werd uiteindelijk niet gehaald door Williams, maar Carlos Sainz. De Spanjaard kwam zonder contract te zitten nadat hij werd vervangen door Lewis Hamilton. Valtteri Bottas werd vervangen door Gabriel Bortoleto bij Sauber. De jonge Braziliaan heeft al achttien punten, dus dat zijn er meer dan Bottas vorig jaar. 

