Bij het team van Red Bull Racing vinden er deze winter mogelijk een aantal grote wisselingen plaats. Eerder liet Helmut Marko al doorschemeren dat hij mogelijk stopt, en nu lijkt het er ook op dat Gianpiero Lambiase een andere functie kan gaan krijgen.

Lambiase is al jaren één van de belangrijkste mensen in het team rondom Max Verstappen. Hij is de race-engineer van Verstappen, en is op die manier uitgegroeid tot één van de bekendste stemmen in de Formule 1-wereld. Verstappen heeft al meerdere keren aangegeven dat hij Lambiase niet alleen ziet als een collega, maar ook als een vriend. Hij stelde zelfs dat hij niet verder wil gaan als Lambiase stopt bij Red Bull.

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi barstte Lambiase in tranen uit. Hij heeft een zwaar jaar achter de rug, en hij miste een aantal races vanwege privéomstandigheden. Verstappen leefde mee met zijn vriend, maar mogelijk speelt er achter de schermen nog meer.

Einde van een tijdperk?

Volgens Motorsport.com staat de positie van Lambiase voor 2026 nog niet vast. Dit zou komen door de privéomstandigheden die op de achtergrond spelen, en volgens het medium is dit deze winter op de achtergrond het onderwerp van gesprek binnen het team.

Motorsport.com stelt dat als Red Bull een goede race-engineer voor Verstappen kan vinden, en een structuur waar iedereen mee tevreden is, dat er dan iets kan gaan veranderen. Dit zou dan niet betekenen dat Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull, ze zouden hem dan een andere rol geven binnen de renstal.

Wat gaat er gebeuren?

Lambiase zou dan een meer senior rol binnen het team gaan krijgen, maar zal dan nog wel trackside werken. Of hij dan bij alle raceweekenden aanwezig kan zijn, en wie Red Bull mogelijk op het oog heeft als vervanger, is niet duidelijk. Niets is echter zeker, en Motorsport.com heeft ook vernomen dat er nog geen knoop is doorgehakt en dat dit mogelijk ook niet handig is in de zware periode waar Lambiase nu doorheen gaat.

Lambiase ontbrak dit seizoen tijdens de Grands Prix van Oostenrijk en België. Hij werd toen vervangen door de zeer ervaren Simon Rennie, die in het dagelijks leven een rol op de achtergrond bij Red Bull heeft.

Erwinnaar

Posts: 5.271

Lijkt wel een kaartenhuis zo. Jammer allemaal. Misschien tijd om dan ook maar te gaan? Ferrari? Wie weet speelt er al lang meer dan we weten natuurlijk en mag er tot 1 januari niets.

post scriptum:

Was er nou niemand in Abu Dabi vandaag van zijn familie behalve dan Vermeulen?

Ook wel apart t... [Lees verder]

  • 1
  • 7 dec 2025 - 21:38
Reacties (12)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.271

    Lijkt wel een kaartenhuis zo. Jammer allemaal. Misschien tijd om dan ook maar te gaan? Ferrari? Wie weet speelt er al lang meer dan we weten natuurlijk en mag er tot 1 januari niets.

    post scriptum:

    Was er nou niemand in Abu Dabi vandaag van zijn familie behalve dan Vermeulen?

    Ook wel apart te noemen eigenlijk.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 21:38
    • NicoS

      Posts: 19.817

      Jos had andere verplichtingen, kon dus niet aanwezig zijn, anders was hij er natuurlijk wel geweest.
      Sophie is er maar een paar keer per seizoen, net als z’n zus.
      Privé omstandigheden hebben natuurlijk niets met het team zelf van doen, dus kaartenhuis is in dit geval een beetje ver gezocht.
      Ferrari? Pfff, ik hoop toch echt dat Max slimmer is, en dat team lekker laat sudderen met Lewis….;)

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 21:53
    • Pietje Bell

      Posts: 32.310

      Waarom apart? Jos rijdt rally in Kenia en de beide jongens van Victoria waren gisteren en vandaag jarig en daar was oma Sophie ook bij aanwezig.
      Voor beide jongens 4 en 5 jaar is hun verjaardag heel erg belangrijk. Die kun je niet op een andere dag vieren en ja ze weten dat ze de dagen meteen na Sinterklaas jarig zijn.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 22:00
    • De Vogel is Geland

      Posts: 673

      Kaartenhuis? Meer een reorganisatie van Mekies en co die rust en stabiliteit brengt

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 22:08
    • dutchiceman

      Posts: 5.511

      Kelly en P waren er.

      Tevens, ik ben voorstander van Verstappen bij Ferrari.
      Maar het is nog steeds een zooitje.
      Maar dan echt een zooitje.
      Dat duurt nog jaren.
      Ik geef Mercedes of AM nog meer kans.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 22:30
    • Mick34

      Posts: 1.281

      RBR leek voor mij lang een kaartenhuis, maar het feit dat ze deze auto in het 2e deel van 2025 toch weer de allerbeste hebben kunnen maken (in de handen van Max), heeft mijn gedachte over dit team toch flink veranderd...

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 22:33
  • NicoS

    Posts: 19.817

    Zou jammer zijn, maar privé situaties zijn belangrijker dan werk.
    Laten we hopen dat het meevalt, maar als een situatie zo is dat een huidige functie niet meer kan door omstandigheden, dan is het niet anders.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 21:40
    • Pietje Bell

      Posts: 32.310

      Hij is ook vaak meteen na de finishvlag vertrokken om het vliegtuig te halen naar huis. Wat ik wel raar vind is dat hij eventueel een andere functie gaat vervullen waarvoor hij ook elk GP weekend de wereld rond moet reizen. Wat schiet hij er dan mee op? Hij is dan net zo vaak van huis weg.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 22:03
    • NicoS

      Posts: 19.817

      Misschien een rol die niet zo gebonden is, en dat hij, wanneer het nodig is, thuis kan blijven.
      Het is natuurlijk ook niet bevorderlijk dat Max continu in onzekerheid zit of GP er wel bij kan zijn.
      Continuïteit is ook belangrijk, en daarvoor heb je wel zekerheid nodig dat iemand er altijd is.
      Niemand weet wat er loos is, het kan ook zijn dat hij steeds vaker thuis moet blijven gedurende het jaar…..
      Komende tijd zal er wel meer duidelijkheid komen.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 22:14
  • Snorremans

    Posts: 150

    Blijft toch een gouden duo!!

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 21:49
  • trucker0werner

    Posts: 494

    Dit was toch al bekend

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 21:49
  • dutchiceman

    Posts: 5.511

    Was GP daarom zo emotioneel na de race?

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 22:27

