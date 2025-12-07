Bij het team van Red Bull Racing vinden er deze winter mogelijk een aantal grote wisselingen plaats. Eerder liet Helmut Marko al doorschemeren dat hij mogelijk stopt, en nu lijkt het er ook op dat Gianpiero Lambiase een andere functie kan gaan krijgen.

Lambiase is al jaren één van de belangrijkste mensen in het team rondom Max Verstappen. Hij is de race-engineer van Verstappen, en is op die manier uitgegroeid tot één van de bekendste stemmen in de Formule 1-wereld. Verstappen heeft al meerdere keren aangegeven dat hij Lambiase niet alleen ziet als een collega, maar ook als een vriend. Hij stelde zelfs dat hij niet verder wil gaan als Lambiase stopt bij Red Bull.

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi barstte Lambiase in tranen uit. Hij heeft een zwaar jaar achter de rug, en hij miste een aantal races vanwege privéomstandigheden. Verstappen leefde mee met zijn vriend, maar mogelijk speelt er achter de schermen nog meer.

Einde van een tijdperk?

Volgens Motorsport.com staat de positie van Lambiase voor 2026 nog niet vast. Dit zou komen door de privéomstandigheden die op de achtergrond spelen, en volgens het medium is dit deze winter op de achtergrond het onderwerp van gesprek binnen het team.

Motorsport.com stelt dat als Red Bull een goede race-engineer voor Verstappen kan vinden, en een structuur waar iedereen mee tevreden is, dat er dan iets kan gaan veranderen. Dit zou dan niet betekenen dat Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull, ze zouden hem dan een andere rol geven binnen de renstal.

Wat gaat er gebeuren?

Lambiase zou dan een meer senior rol binnen het team gaan krijgen, maar zal dan nog wel trackside werken. Of hij dan bij alle raceweekenden aanwezig kan zijn, en wie Red Bull mogelijk op het oog heeft als vervanger, is niet duidelijk. Niets is echter zeker, en Motorsport.com heeft ook vernomen dat er nog geen knoop is doorgehakt en dat dit mogelijk ook niet handig is in de zware periode waar Lambiase nu doorheen gaat.

Lambiase ontbrak dit seizoen tijdens de Grands Prix van Oostenrijk en België. Hij werd toen vervangen door de zeer ervaren Simon Rennie, die in het dagelijks leven een rol op de achtergrond bij Red Bull heeft.